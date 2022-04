CAMEROUN :: Yaoundé, Nkolbisson: Un enseignant poignardé par son élève :: CAMEROON

Le principal du Complexe scolaire Yona au quartier Nkolbisson à Yaoundé a été poignardé par son élève dans la journée d'hier. Il est selon les dernières informations parvenues à notre rédaction ce jour, sous soins intensifs dans un hôpital de la place.

L'on se rappelle que dans la journée d'hier (06/04/2022, Ndlr) un élève a poignardé son principal au ventre et à l’épaule. La scène s’est déroulée au complexe scolaire Yona au quartier Nkolbisson. D’après des sources, l’élève portait un pull-over qui n’était pas réglementaire. Il a été confisqué afin de le lui restituer à la fin des cours.

Furieux, l’élève s’est rendu au bureau du principal pour lui demander son pull-over et face au refus du principal, il a sorti un poignard de son sac et l’a poignardé au ventre et à l’épaule.

Après son forfait, cet élève va tenter de s’enfuir avant d’être rattraper par ses camarades avec l’aide des conducteurs de moto-taxi et certains enseignants. « L’un de ces derniers a même échappé de justesse au poignard à son tour. L’élève arrêté va être conduit à la gendarmerie », apprend-on.

Le principal du Complexe scolaire Yona se trouve depuis lors à l’hôpital pour des soins

Une enquete est ouverte par la Brigade de gendarmerie territoriale de Nkolbisson.