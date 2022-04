MONDE ENTIER :: Quels sont les différents bonus sans dépôt des casinos canadiens ? :: WORLD

Les bonus sans dépôt permettent de jouer des jeux de casino sans avoir effectué un dépôt sur votre compte de jeu. Il faut noter que ces bonus font partie des critères les plus recherchés par les joueurs avant de choisir un casino. Dans ce guide, découvrez les différents bonus sans dépôt offert par les casinos canadiens.

Les bonus de bienvenue

Les bonus de bienvenue sont les plus appréciés par les joueurs. La plupart du temps, ils sont offerts aux participants sous forme de tours gratuits ou de cash gratuit. Ces bonus de bienvenue sans dépôt existent et ils sont de plus en plus utilisés par les nouveaux casinos en ligne qui cherchent à se faire connaître auprès du public. Vous pouvez par exemple aller sur ce site pour voir les différents casinos qui offrent les bonus de bienvenues. Vous pourrez aussi tester les différents jeux tout en utilisant les bonus de bienvenue.

Rappelons que ce type de bonus peut être obtenu même si les joueurs n’effectuent pas de dépôt.

Les promotions pour clients VIP

Il existe plusieurs manières d’obtenir un bonus sans dépôt dans un casino en ligne canadien. Parmi celles-ci, il y a le programme de fidélité. En effet, vous devez souscrire à ce programme avant d’en bénéficier. C’est après cela que vous allez recevoir des récompenses pour votre fidélité.

Le système de ce bonus consiste à cumuler des points lorsque vous faites des mises sur un casino en ligne canadien. Les points que vous allez accumuler vous offriront plusieurs avantages comme les bonus sans dépôt en tour gratuit ou en cash.

Enfin, retenez que les programmes VIP des casinos vous permettent aussi d’obtenir des cadeaux lors de certaines occasions spéciales notamment lors de votre anniversaire ou encore lorsque vous changez de statut dans le groupe VIP.

Les offres promotionnelles régulières

La plupart des casinos en ligne canadiens offrent aux joueurs des promotions qui peuvent se présenter sous diverses formes. En général, ces promotions sont accessibles compte tenu de la date et de l’heure. Voici quelques exemples d’opportunités qui vous permettent d’obtenir des bonus de casino sans dépôt :

Happy Hour : il s’agit d’un bonus qui prend effet à partir de 17 heures. Ce bonus se présente sous la forme de tours gratuits ou de cash ;

: il s’agit d’un bonus qui prend effet à partir de 17 heures. Ce bonus se présente sous la forme de tours gratuits ou de cash ; La roue de la Fortune : cette offre vous permet de tourner gratuitement sur le site. Cela vous permet de gagner des bonus variés ;

: cette offre vous permet de tourner gratuitement sur le site. Cela vous permet de gagner des bonus variés ; Bonus compétition spéciale : ces bonus sont spécialement offerts pour les compétitions. Ils sont valables pour un jeu en particulier ou sur un groupe de jeux ;

: ces bonus sont spécialement offerts pour les compétitions. Ils sont valables pour un jeu en particulier ou sur un groupe de jeux ; Les bonus du week-end : tous les vendredis soir, les casinos en ligne vous permettent de bénéficier de diverses offres promotionnelles.

Avec ces différents bonus, il est possible pour les joueurs de jouer à un jeu de casino sans faire de dépôt. Cela permet de ne pas prendre de risque de perte financière.

Finalement, retenons que les bonus sans dépôt sont multiples et variés. Pour cela, nous vous recommandons de lire des conditions d’utilisation des bonus avant de les utiliser.