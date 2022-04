LES FORCES ARMEES CAMEROUNAISES S'ARRIMENT A LA STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT SND30 :: CAMEROON

Sur très haute directive du Chef de l’Etat, Chef des Forces Armées, la haute hiérarchie militaire s'approprie du programme SND30.

C’est dans cet élan que le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO a créé au sein des forces armées un groupe de travail des capacités militaro-industrielles dont les membres ont été installés ce 6 avril 2022.

Sous l'autorité du Général de Corps d’armée, Chef d’Etat-Major des armées, René Claude Meka, cette équipe sera dirigée par le Capitaine de vaisseau Samuel Sylvin NDUTUMU composée de 20 membres. Il est donc attendu de cette équipe de proposer des projets qui propulsent le Cameroun grâce à son armée de conquérir son autonomie stratégique, de mener des réflexions et études permettant d'identifier les domaines éligibles à la démarche d'industrialisation en cohérence avec la transformation structurelle de l’économie nationale.

C’est dans cette perspective que le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense a co-présidé avec son homologue le Ministre de l'Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire cette matinée dans la salle des actes du Ministère de la Défense à l’Installation des membres du groupe de travail sur le développement des capacités militaro-industrielles.

Extrait du discours du Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense, Joseph BETI ASSOMO.

« Nous allons travailler à la carte sur certains de ces thématiques pour permettre à nos forces de défense et de sécurité d'ouvrir une ère nouvelle et leur place dans l’économie de notre pays. Nous allons particulièrement lancer et approfondir la réflexion sur l’impérieuse nécessité de distinguer désormais dans nos budgets, les dépenses de fonctionnement du ministère et les dépenses militaires d’équipements proprement dites ».

Le Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, cheville ouvrière de la programmation du développement du Cameroun a planifié des projets d'envergure sur la décennie 2020-2030. Cette vision permettra à l’État d’atteindre un niveau de développement acceptable à cette échéance. La SND30 précise que la gouvernance est le socle sur lequel est appuyé la transformation structurelle de l'économie du Cameroun, le développement du capital humain et l'amélioration de la situation de l'emploi. Pour mieux appréhender cette vision, le porteur du projet a expliqué dans une allocution de circonstance les mécanismes permettant de voir le bout du tunnel. Comme l’a souligné un haut responsable des forces de défense, il s’agit du plus grand programme impactant l’administration militaire camerounaise.

Extrait du discours du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire ALAMINE OUSMANE MEY.

« Je me réjouis de constater que le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense, à travers la mise en place de ce groupe de travail d'une part et les multiples actions entreprises pour la marche du Cameroun vers l’émergence a ainsi répondu à l'appel lancé par le Chef de l'Etat, Chef Suprême des armées. Cette dynamique viendra renforcer l'action déjà du génie militaire » …. « Je tiens à vous rassurer de la disponibilité monsieur le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense des équipes techniques aussi bien du ministère de l’économie qu'au comité national de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la SND30, pour qu'ensemble nous assurons la cohérence avec les actions planifiées dans le cadre de la mise en œuvre efficace de notre stratégie nationale de développement ».

Au regard des défis actuels dont le monde fait face à savoir l’apparition du covid 19 et l’opération militaire spéciale que la Russie mène en Ukraine, qui bouleversent le monde en rendant les conditions de vie difficiles, l’armée camerounaise est déterminée à afficher une autre image ; celle d’une armée qui participe au renforcement de l’économique nationale grâce au développement de l’industrie militaire.