FRANCE :: CONCERTATION ÉVALUATIVE DE LA CONVENTION FIGS EDUCATION-ESCG YAOUNDÉ

Ce 06 avril 2022, le comité de suivi et évaluation de la convention de partenariat et tutelle du groupe FIGS avec l'ESCG-Yaoundé a siégé à Lyon.

À cette rencontre biennale s'est évaluée l'affiliation de l'ESCGY à FIGS Education et s'en est découlée la signature de la convention d'échange des étudiants pour le semestre à l'international avec 3A, une des écoles du groupe.

Il était principalement question de revenir sur la convention signée en début 2020 entre la Business School locale et la groupe Francais.

Cette réunion-bilan a permis de faire des ajustements des manquements, rebooster les axes valorisées jusqu'ici.

Quant à la convention spécifique d'échange entre 3A et l'ESCG de Yaoundé, il est question de favoriser la mobilité internationale des étudiants et des enseignants des deux écoles, à travers des stages et des semestres d’études ou d'enseignement.

La signature s'est faite en présence de:

- M. Le Pr. Bertin Léopold Kouayep, Directeur de l’ESCG Yaoundé

- M.le Pr. Emérite Jacques Gallois, Président de l'École 3A.

- Madame Bénédicte Favre, Directrice du Développement International Réseau Compétences & Développement de FIGS

-Madame Karine Giraud, Directrice de l’école 3A de Lyon

- Madame Cristiane Werlang, Service Mobilité internationale Réseau Compétences & Développement.



C'est dans le cadre de sa politique visant à renforcer son ancrage territorial et international, que l’ESCG de Yaoundé s'attache désormais, à entretenir des relations plus étroites avec ses partenaires internationaux dont FIGS Education et les écoles françaises affiliées.