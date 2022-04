CAMEROUN :: 20 mai : Retour du défilé civil et militaire après deux ans de suspension :: CAMEROON

Suspendue deux années consécutives (2020 et 2021) à cause de la pandémie du COVID-19, la traditionnelle parade civile et militaire reprend le 20 mai prochain à l’occasion de la Fête nationale. À cet effet, le préfet du Mfoundi, Emmanuel Djikdent, tient une réunion préparatoire dès demain jeudi, 07 avril 2022 avec les responsables des partis politiques représentés à l’Assemblée nationale.

L’objectif de cette rencontre permettra assurément de définir le nombre de défilants par formation politique, les types de message à véhiculer à accord avec le thème central retenu par la présidence de la République, etc. Généralement à l’approche de cet événement de célébration de l’unité nationale, c’est le grand remue-ménage au sein de l’Etat major de l’armée.

Tout le monde s’affaire dans les préparatifs avant l’apothéose au Boulevard du 20 mai à Yaoundé devant le président de la République. Les chefs-lieux de région ne sont pas en reste. Ce jour, les Camerounais vivront à nouveau, avec un émerveillement certain, les prouesses des différents corps d’armée, de la police à l’armée de terre, en passant par l’armée de l’air et la marine nationale.