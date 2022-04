CAMEROUN :: Un homme tente de s'immoler à Bamena :: CAMEROON

« Un homme a tenté de s'immoler cet après midi au feu à Bamena, village situé dans le département du Ndé, région de l'Ouest- Cameroun . Renseignement pris, une équipe de la rédaction de camer.be s’est déportée sur les lieux. Récit de ce que nous avons vu et entendu.

Quartier populaire, Tchouta qui jouxte le marché du coin, 13 h 53 mn. A notre arrivée, malgré le soleil de plomb et la chaleur torride, il y avait foule autour du lieu du drame raté. La section incendie des sapeurs pompiers venue de Bangangté s’active à dérouler ses tuyauteries pour achever ce que les voisins avaient commencé : Eteindre définitivement les poches encore incandescentes.

A l’intérieure de la cour, objet de tous les regards, la gendarmerie effectue les constats d’usage. Nous cherchons un interlocuteur à même de nous éclairer sur ce qui s’est passé. On nous indique un homme qui serait un parent de la famille qui vient de réaliser son forfait. « Nous sommes choqués ». Pas un seul mot ne sortira de sa bouche. Les grandes douleurs sont muettes. La stupéfaction se lie sur son regard hagard qui ne sait pas vers où, ni qui vers qui se tourner pour trouver une réponse à l’acte de « son frère ».

Avec des gendarmes postés devant l’entrée de la cour, nous attendons. Puis le portail s’entrouvre quelques instants après. Un gendarme en sort avec ses hommes. « Où sont les premiers témoins ? » se presse-t-il de demander. Alors, une femme s’avance. Nous en faisons autant. Sur le seuil de la maisonnette, un monsieur ivre à moitié amoché par les flammes.

Juste quelques clichés et le portail se referme. Nous nous tournons vers le propriétaire de ce maison. « C’est vers 12 h 30 que j’ai été averti au téléphone qu’un habitant du quartier aurait mis le feu sur ma maison et qu'il a été extrait du lieux par des commerçants », a-t-il confié. Selon ses dires confirmés par le voisinage, d'en face l’homme qui a tenté de s’immoler, souffrirait de troubles mentaux.

C’est à l’aide du pétrole lampant qu’il aurait déclenché le feu dans la maison . Noundji, un autre voisin ajoute : « il était peu bavard et n’a jamais eu de problème avec le voisinage. Toutefois, il a essayé par deux fois de tuer sa femme ». Pour quel mobile ?

D’autres sources indiquent que le couple s’est disputé il y a peu et que la femme était repartie en belle famille. Après son entretien avec les gendarmes, celle qu’on présente comme la principale témoin, Solange Nana explique, la voix tremblante : « J’étais assise avec la femme et le mari est arrivé peu avant midi avec un bidon de 2 litres sur son vélo. Une fois dans la cour, son épouse l’a rejoint puis est revenue prendre l’enfant. Quelques instants après, un client est venu pour acheter la noix de cola qu'elle vend. Par trois fois, je l’ai appelée mais personne ne répondait ». Les yeux embués de larmes, elle poursuit : « J’ai fini par servir le client". Soudain, j’ai entendu une explosion et des flammes ont jailli de la toiture. Les voisins, alertés par mes cris, sont arrivés précipitamment et ont défoncé la porte. Heureusement, le feu n'était pas encore arrivé à son niveau

Quand nous quittions les lieux peu avant 15 heures, les autorités locales, sont sur place pour des besoins d'enquêtes