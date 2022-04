CAMEROUN :: Armelle Diamant : Son titre « Azombo » fait toujours danser :: CAMEROON

Combien de temps va-t-elle encore briller sur la scène musicale ? Cette question est sur toutes les lèvres.

En attendant de voir l’autre pépite qui viendra la détrôner au hit, Armelle Diamant demeure la pierre la plus précieuse. Ses ainés dans la musique ne se cachent plus pour dire qu’elle a pris le pouvoir. Ce pouvoir, Armelle le détient par sa force de caractère, par son travail acharné et par la discipline qu’elle s’est assignée. Bien plus, son pouvoir a été acquis par la chanson intitulée « Azombo », devenue « un hymne » comme ses nombreux fans l’ont baptisée. Qu’on l’aime, qu’on l’aime pas, il est difficile d’imaginer une fête à Yaoundé sans entendre fredonner ce tube. Ceux qui comprennent les paroles, sont entrainés par le message qu’elle y véhicule. D’autres qui ne se retrouvent pas dans les paroles, sont plutôt emportés par la mélodie et surtout par le beat très enlevé. A la fin, c’est tout le monde qui danse et reprend en chœur le refrain « Azombo ».

Le 26 mars dernier, lors du spectacle dénommé « Azombo Party », Armelle a montré tout le charme de sa voix. Sûre de sa bonne santé vocale, elle a repris à cette occasion, les chansons les plus populaires de Withney Houston, de George Seba et bien d’autres. Ce jour, des grands noms du Bitkusi, à savoir Richard Amougou, Ledoux Marcellin, Majoie Ayi, Messi Ambroise, Ange Ebogo Emérant et bien d’autres l’ont soutenue sur la scène, non sans la couvrir d’éloges et lui souhaiter la meilleure voie dans sa carrière. « Je suis venu accompagner cette cadette dans la musique qui a compris qu’il fallait se mettre au travail.

On voit bien aujourd’hui que seul le travail paie. Nous devons continuer à la soutenir pour qu’elle franchisse d’autres paliers », a déclaré Ledoux Marcellin. Et d’ajouter, qu’arriver à ce niveau est une bonne chose, mais le plus dur est de s’y maintenir. Une exhortation qui cadre avec les ambitions que son équipe a établies. Il est question pour sa team d’implémenter les projets les plus imminents.

Pour ce qui est de la suite, son manager, Patrick Alima, a fait l’annonce pendant le spectacle « Azombo Party » de ce qu’une tournée nationale est prévue. Après Yaoundé, la star est déjà attendue à Douala, Garoua, Bafoussam, Ebolowa et autres grandes villes camerounaises. Dans ses comptes réseaux sociaux, des fans la réclament déjà du côté de l’occident. « Le titre Azombo a encore de beaux jours devant lui », projette un proche de la vedette.

Cependant, une question taraude l’esprit de plus d’une personne. Qui est l’auteur-compositeur de cette chanson qui fait tant courir ? Un orchestre de Menjang (joueurs de balafon) se réclamait en être à l’origine, au point de menacer porter plainte contre Armelle. Sauf si elle venait les voir pour un arrangement à l’amiable. Interrogés sur la question, des amoureux de Menjang déclarent que c’est une chanson populaire ; et qu’il n’est pas évident de dire avec précision et exactitude qui en est l’auteur. « Armelle l’a chantée dans les cabarets », reconnait un artiste sous cape. Il ajoute qu’elle est allée au studio en comptant sur sa voix. « Tout le monde peut enregistrer Azombo, mais le timbre vocal d’Armelle Diamant fera toujours la différence », déclare-t-il. Ses proches renseignent qu’avec ce single, elle avait déjà remporté le trophée de meilleur titre 2021 lors de la dernière édition des bikutsi Awards.

De son vrai nom, Régine Diane Nguele, Armelle Diamant a construit ses expériences musicales au sein du mythique groupe Bantou Jazz. C’est dans cette formation qu’elle a appris à occuper la scène et faire participer les spectateurs pendant le show. Avant de prester devant un public, elle ne néglige aucun aspect. L’originalité s’exprime aussi bien dans sa tenue, généralement confectionnée avec des fibres de bambous de raphia, que dans sa coiffure originale, sans oublier ses castagnettes qu’elle tient toujours à la main pour ainsi s’associer dans l’orchestration.