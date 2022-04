CAMEROUN :: Douala : il surprend son épouse en plein ébat avec le chef du quartier :: CAMEROON

La scène se déroule le dimanche 04 Avril 2022 au quartier Akwa-nord dans l’arrondissement de Douala 5e, capitale économique du Cameroun.

Ayant été saisi pour résoudre une querelle conjugale, le chef du quartier a fini par se retrouver en train de cueillir le fruit défendu dans son lit avec la femme du plaignant



C’est une histoire rocambolesque digne d’un scénario de sitcom africain mais pourtant les faits sont réels. Ils se passent à Douala dans le 5è arrondissement plus précisément au quartier Akwa nord.

Martin et Sylvie sont un couple bien connu au quartier et comme dans tous les couples ou presque, une dispute a éclaté entre les deux conjoints.

Le mari ne supportant plus le ton sur lequel son épouse s’adressait à lui va sortir de la concession familiale pour saisir le chef du quartier histoire de le tenir informer de la situation exécrable qu’il vit ces derniers jours dans son foyer.

Le chef du quartier ayant écouté les plaintes de Martin decide de convoquer les deux conjoints à une assise prévue pour le lendemain.

Martin va ainsi mettre son épouse au courant de la convocation qui leur est adressée.

Le jour de l’assise, alors que le chef avait placé celle-ci en après-midi plus précisément à 16h, Sylvie va arriver à la chefferie un peu plus tôt dans les environs de 14h.

Après avoir discuté un moment avec le chef du quartier, Sylvie et le chef du quartier vont quitter la pièce principale de la chefferie pour se diriger dans la chambre du chef où va suivre un acte de chair entre les deux.

Martin voulant se faire ponctuel, va arriver à la chefferie à l’heure conclue avec le chef , malheureusement, l’un des sbires du chef lui fera comprendre que le chef n’est pas là. Martin se propose de patienter puisqu’il dit avoir rendez-vous avec le chef.

Étant assis dans la cour de la chefferie, Martin écoute des gémissements d’une voix qui ressemble très fortement à celle de sa femme. Il parvient à localiser d’où sort la voix et le voilà qui se dirige vers la fenêtre extérieure de la chambre du chef dont il force l’ouverture et surprend le chef et sa Sylvie de femme en plein ébat.

Fou de colère, Martin va essayer de bondir sur le chef comme un véritable lion mais sera rattrapé par les sbires du chef qui vont l’entraîner hors de la chefferie.

Martin va alors se mettre à crier au point d’alerter tout le quartier qui va s’agglutiner devant la chefferie pour confirmer la version des faits de Martin. Quelques heures plus tard c’est tout honteuse que l’épouse de Martin va sortir de la chefferie .

Ayant eu la confirmation du flagrant délit d’adultère ainsi que plusieurs témoins, Martin va décider de porter plainte contre le chef et à son épouse.

Voilà comment en voulant résoudre une querelle conjugale, Martin a offert sa femme au chef du quartier sur un plateau d’argent.