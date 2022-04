CAMEROUN :: LA TENTATIVE DE MUSELEMENT DE EQUINOXE TV NE SAURAIT RESTER SANS CONSEQUENCES :: CAMEROON

Il est des moments dans l’histoire des Peuples où l’on doit se demander, individuellement et collectivement, à quoi on sert, où l'on doit se poser la question de savoir, si le but ultime de la vie se résume en le manger et le boire, c'est-à-dire la satisfaction des besoins primaires, égocentriques, égoïstes...

Le musèlement en cours de la Radio-Télévision Equinoxe est un tournant dans la longue quête des libertés au Cameroun. Tout se passe sous nos yeux, quasiment dans l'indifférence générale.

Pour le régime dictatorial de Yaoundé, il s'agit de deux tests aux allures d'un ballon d'essai : mesurer la capacité de réaction de l’opinion et jauger le comportement du grand Peuple épris de changement face à cette barbarie devenue la marque du pays de Paul BIYA. Il est le prélude d’un coup plus grand, celui de la pérennisation d’une des plus vieilles dictatures au monde, via une succession de gré à gré.

S’OPPOSER OU SUBIR

Face à une telle agression, ce Peupe qui rêve d’un Cameroun autrement géré doit exprimer son indignation, individuellement, collectivement.

Son sang ne doit plus être le ferment du pouvoir fou d'un vieillard de 90 ans, qui, depuis bientôt 40 années hypothèque des vies.

ÉQUINOXE, LE CAILLOU DANS LA CHAUSSURE DE LA DICTATURE

La préparation d’un tel braquage politique ne s’accommode pas de l’impertinence et de la liberté d’un média comme la Radio Télévision EQUINOXE, qui questionne la gouvernance BIYA sur la prédation, la privatisation de la fortune publique, au profit d'un seul individu et son clan.

La mise en œuvre d’une telle tricherie n’aime pas les caméras d’une Télévision qui montrerait le Cameroun tel qu’il est : un pays dans lequel, en 2022, l'eau potable et l'électricité sont un luxe insolent pour des populations abandonnées à la sécheresse, la maladie et la pauvreté ; un pays dans lequel se nourrir pour survivre, est pour la plupart de ses habitants, un enjeu quotidien crucial, une victoire sur la mort ; un système dans lequel l'école, qui donne à l'Homme, des outils lui permettant de comprendre le monde qui s'offre à lui et de s'y épanouir, est devenu l'instrument par excellence de sélection et d'exclusion des populations, qui ont simplement eu le malheur de naître au mauvais endroit au mauvais moment, ou de parents non éligibles aux faveurs du "créateur" BIYA.

LE MUSÈLEMENT DE EQUINOXE TV NE PASSERA PAS

À la sauvagerie politique du Régime BIYA, le Peupe doit opposer sa résistance intellectuelle, mentale, morale et politique. À mouton idiot, berger sauvage. Le Peuple camerounais doit apprendre à récuser le règne hideux de l’injustice, du mépris, du triomphe de la logique du pillage et de la prédation des ressources.

Cette ultime atteinte aux droits fondamentaux du Peuple Camerounais, doit définitivement le guérir de sa résilience, de sa passivité face aux crimes d’extermination de néo-colons prédateurs.

En effet, le monde n’a jamais changé autrement qu’en luttant contre ceux qui n’ont pas intérêt au changement. Quoi qu'il en soit, le Peuple doit obtenir le droit de choisir librement ses dirigeants.

LA DIASPORA, DOIT JOUER TOUTE SA PARTITION POUR L’AVÈNEMENT D’UN CAMEROUN LIBRE, DÉMOCRATIQUE ET PROSPÈRE

DÉNONCER LA TENTATIVE DE MUSÈLEMENT DE LA RADIO TÉLÉVISION EQUINOXE, c’est aussi joindre sa voix à celle de tous ces "bouts de bois de Dieu", ces sous-hommes réduits par le modèle le plus accompli d'un régime despotique. C'est refuser une dévolution anti-démocratique du pouvoir suprême qui pérennisera le maintien du système criminel qui a fait du Cameroun un État barbare, un État sauvage.

LES MANIFESTATIONS DU 16 AVRIL 2022 SONT UNE AUBAINE

L'opportunité de ces manifestations en soutien aux OTS sont une aubaine.

Ses revendications doivent s'enrichir de la défense d'EQUINOXE TV qui est le PATRIMOINE du Peuple camerounais.

Tous les défenseurs de la liberté d'informer, de la liberté de dire, sont conviés à venir exprimer leur soutien à EQUINOXE TV.

ON NE TOUCHE PAS À EQUINOXE !