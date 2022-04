CAMEROUN :: Appel de Sa Majesté Maurice Ngambou KEMAYOU aux Bangou du terroir et de la diaspora :: CAMEROON

Il est temps de ne pas céder aux sirènes de la haine, de la manipulation et de la provocation ! En ce début du mois d’avril 2022, la nature nous enseigne. La verdure des jeunes plantes qui respirent un air frais sur les hautes terres de notre beau village, Bangou, nous enseigne que tout ce qui a été détruit peut renaitre de ses cendres.

Alors, je lance un appel à tous ceux qui se battent pour la légitimité du peuple Bangou.

Il est incontestable que ce peuple est résolument engagé sur la trajectoire de la reconstruction de notre identité traditionnelle et communautaire. Chers filles et fils du terroir et de la diaspora, j’exprime mon effroi et ma tristesse face à la barbarie perpétrée dans la matinée du 04 avril dernier dans notre cher et beau village, avec pour conséquence des affrontements entre populations et blessures d’un vaillant fils du village par un gendarme qui, loin d’assurer l’ordre avec tact et finesse a sorti son arme pour tirer sur un de nos convillageois. Devant ces attitudes qui frisent d'horreur et le déshonneur, je nous engage à faire preuve d'unité, de retenue et de solidarité. Nos pensées vont tout particulièrement aux blessés, aux familles et aux proches mais également à tous les citoyennes et citoyens de notre pays ainsi qu'à l'ensemble des forces de l'ordre et de secours impliqués pour la restauration de la dignité et de la légitimité historique du peuple Bangou. L'heure est aujourd'hui à nous rassembler autour de nos valeurs de sincérité et de solidarité dans l’engagement. Je tiens au respect de nos traditions ancestrales et aux valeurs républicaines.

La Vérité est historique, universelle et atemporelle. Populations de Bangou, ne cédez à aucune provocation, ne cédez à aucune intimidation. Nous devons défendre nos valeurs ancestrales. Nous devons être déterminés pour la restauration de la légitimité à la tête de la chefferie supérieure Bangou. La vérité, le jujube et l’arbre de paix sont nos instruments pour la réhabilitation de notre légitimité historique et traditionnelle.

Le temps des usurpateurs et prébendiers est révolu.

Peuple Bangou, je nous invite à ne pas céder à la peur et à rejeter les amalgames et la haine. Les Progressistes seront de toutes les initiatives qui, dans les prochains jours, permettront le rassemblement de tous les fils et files Bangou du terroir et de la diaspora dans un esprit de grande confiance en notre peuple réuni sur l'essentiel, sans aucune distinction. Cet engagement, il doit être constant et manifeste.

Populations de Ka'angweu, Djeukou, Dengniep et autres, je lance cet appel à tout le peuple Bangou, particulièrement aux garants et dépositaires du pouvoir ancestral.

A ceux là qui, au quotidien œuvrent pour la restauration des valeurs ancestrales et la légitimité historique du peuple Bangou , je nous engage à un serment de fidélité et de loyauté. Il faut que, tout ensemble, nous acceptions d'assumer, avec grandeur, avec panache, le sens et la portée du résultat de la mobilisation populaire en faveur de ma modeste personne. Depuis mon accession au trône, tout le monde remarque l'espoir que les filles et fils Bangou du terroir et de la diaspora ont fait renaître si clairement. En appelant de tous leurs vœux l'unité de toutes les composantes de notre communauté, qui sont positivement connectés à notre ancrage historique.

Fait à Bangou, le 04 Avril 2022

Sa Majesté NGAMBOU KEMAYOU Maurice,

Roi des Bangou