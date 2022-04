ESPAGNE :: LES TEMPS FORTS DE LA LIGA CE WEEK-END :: SPAIN

Voici les 10 histoires marquantes, du dernier coup d’éclat de Pedri aux espoirs de survie de Levante UD.

Quelques grosses affiches ont eu lieu ce week-end en Espagne et il y a également eu de l’actualité concernant les contrats et les blessés. Voici les principales informations de la semaine.

Pedri propulse le Barça à la deuxième place

On assiste à une course fascinante à trois pour conquérir la deuxième place en LaLiga Santander, le FC Barcelona, l’Atlético de Madrid et le Sevilla FC ayant tous 57 points. Le Barça est pour l’instant devant, grâce à sa victoire 1-0 contre le Sevilla FC dimanche soir. Le grand talent Pedri a inscrit un superbe but pour décrocher les trois points.

Un autre but en début de match pour João Félix

L’Atlético de Madrid vient d’enchaîner six victoires consécutives en championnat, après avoir battu le Deportivo Alavés 4-1. Encore une fois, João Félix a été l’homme du match, ouvrant le score dans le premier quart d’heure. Il avait déjà marqué aussi tôt lors de trois victoires récentes des siens.

Levante UD laisse la dernière place

Levante UD semblait condamné à la relégation mais tout le monde a continué à y croire au club. Et la victoire 2-0 contre le voisin Villarreal CF va leur donner encore plus d’espoir. Les Granotas ne sont plus derniers et n’ont que six points de retard sur le premier non-relégable.

La saison de Fernando Reges est terminée

Le Sevilla FC a reçu une mauvaise nouvelle, son milieu Fernando Reges ayant dû être opéré pour une blessure à la cheville. Cette opération s’est bien déroulée mais le joueur ne sera pas de retour avant la saison prochaine. Etant donné son rôle central dans l’équipe de Julen Lopetegui, son absence devrait se faire sentir.

Negredo est prêt pour une autre saison avec Cádiz CF

Álvaro Negredo reste au Cádiz CF. L’attaquant a prolongé son contrat avec le club andalou pour une saison supplémentaire. Il va donc disputer la saison 2022/23 à l’âge de 37 ans. Si Cádiz CF évite la relégation, ce sera la 11e saison de Negredo en LaLiga Santander.

Des contrats jusqu’en 2023 pour Josan et Víctor Díaz

Negredo n’est pas le seul joueur qui a signé une prolongation de contrat jusqu’en 2023. Víctor Díaz du Granada CF et Josan Ferrández d’Elche CF ont également prolongé jusqu’à la fin de la saison prochaine.

Un contrat de longue durée pour Edgar González

De son côté, le Real Betis a annoncé un nouveau contrat longue durée pour Edgar González, le défenseur central de 25 ans qui réussit sa meilleure saison professionnelle. Impressionné par sa progression, le club andalou lui a offert un contrat jusqu’en 2025.

Une recrue tardive pour le Real Madrid

Le Real Madrid a trouvé un accord avec le Shakhtar Donetsk pour le prêt de Vinícius Tobías jusqu’à l’été 2023. Le Brésilien de 18 ans est un latéral droit prometteur et il débutera avec la Castilla, la réserve du club.

La communauté du football espagnol s’unit autour de Van Gaal

Il y a eu une très triste nouvelle : Louis van Gaal a indiqué qu’il souffre d’un cancer de la prostate. L’entraîneur néerlandais a vécu deux expériences en LaLiga Santander avec le FC Barcelona et il a reçu de nombreux messages de soutien de la part de son ancien club et de membres de la communauté du football espagnol.

Un record du monde au Camp Nou

Les équipes féminines du FC Barcelona et du Real Madrid se sont affrontées au Camp Nou lors des quarts de finale de la Ligue des champions. Le public s’est déplacé en nombre avec 91 553 supporters dans les tribunes. Ce match est ainsi devenu la rencontre avec le plus de supporters présents au stade dans l’histoire du football féminin.