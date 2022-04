CENTRAFRIQUE :: LE DANGER DES MINES ANTI-PERSONNEL SUR LES POPULATIONS DE L'OUEST ET DU NORD-OUEST :: CENTRAL AFRICAN

Pendant que le monde célèbre ce 04 avril, la Journée internationale de sensibilisation et de lutte contre l’utilisation des mines anti-personnel, en République centrafricaine, leur utilisation par les vestiges des groupes arméspose toujours un réel danger pour la sécurité de la population, notamment dans l’Ouest et dans le Nord-ouest du pays. A cet égard, la MINUSCA, tout en essayant de rester à tout prix en RCA et de continuer samission dans le pays.



Malgré son interdiction par les Nations Unies, l'utilisation de mines anti-personnel n'est pas pour autant exclue dans les modes opératoires des groupes armés. A la fin de l'année 2021, plus d'une dizaine de personnes sont décédées à cause des explosions de mines dans le pays. Les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest restent les principales zones où l'utilisation de ces engins explosifs est constatée.



En réponse à cette situation, la Mission des Nations Unies avait lancé une opération de déminage dans ces régions vers la fin de l'année 2021. Malheureusement, jusqu'à présent, ladite opération n’apporte pas de résultats. Lors d'une épisode en mars dernier à Bocaranga dans le Nord-Ouest, la MINUSCA a annoncé que l'unité en charge del’opération de déminage allait recevoir des équipements supplémentaires dans les les meilleurs délais. Dans ce contexte, il est nécessaire de rappeler l’arrestation, le 16 mars 2022, de deux camions civils portant l’emblème de l’ONU dans la ville de Beloko. Tout les deux camions contenaient de nombreuses armes interdites en République centrafricaine, dont des minesanti-personnel. La question se pose : est-ce qu’il est possible de résoudre le problème des mines dans un pays, tout en y emmenant plus de mines ?



Tout de même, la MINUSCA appelle la population centrafricaine à la prudence et à la collaboration avec les unités déployées pour les opérations de déminage : « Nous comptons sur l’arrivée très prochaine de quelques renforts en matière de déminage. Dans ces zones, il n’y a pas que les mines. Il y a également les restes de munitions de guerre, singulièrement, les roquettes et les grenades. Nous voulons aussi lancer un appel à la population qu’en cas de découverte de ces engins, il ne faut pas y toucher. Il faut repérer la zone et informer nos troupes »a lancé le général Daniel Sidiki Traoré, commandant des forces de la MINUSCA.



Cependant, le message même du général Daniel Sidiki Traoré soulève une autre question : pourquoi les forces de la MINUSCA ne suggèrent-elles pas à la population locale de s’adresseraux forces armées nationales ? Les FACA ont une expertise suffisante en matière de déminage ; elles ont effectué un grand nombre d'opérations de déminage à travers le pays. Cette position de l'ONU sur le terrain sape tout sens d'une mission de maintien de la paix qui est destinée à aider les forces nationales en cas de besoin et à se retirer ensuite.

Aujourd'hui, il semble que la MINUSCA cherche des excuses pour prolonger sa présence en RCA alors qu'elle n'est absolument plus sa place dans le pays, comme il a été constaté, il n’y a pas longtemps, par le ministre du Secrétariat général du gouvernement de la Centrafrique, Maxime Balalou.Finalement, la population centrafricaine continue d'organiser des rassemblements pour exiger le retrait complet du contingent de la MINUSCA du pays.