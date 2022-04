FRANCE :: EXPOSITION: SUR LA ROUTE DES CHEFFERIES DE L'OUEST AU MUSEE DU QUAI BRANLY

La vie quotidienne des chefferies de l’ouest du Cameroun passée au peigne fin dans une présentation inédite à Paris, du 05 avril au 17 juillet 2022.

Sur la Route des Chefferies du Cameroun au musée du quai-Branly

« Le lecteur de Jack London, comme celui de Jack Kerouac, sait que « la route » est moins un chemin qu’un cheminement, une expérience sensible de l’espace qui donne de la profondeur au vivant/ Le visiteur de Sur la route des chefferies du Cameroun. Du visible à l’invisible le mesurera tout autant, invité à progresser dans les étendues multidimensionnelles des sociétés Grassfields ».

Le propos est saisissant, juste comme il faut, dans les toutes premières lignes éditoriales du dossier de presse consacré à l’évènement. L’auteur de cette analyse n’est autre que Emmanuel Kasarhérou, Président du musée du quai Branly-Jacques Chirac. Cet espace d’expositions et de rencontres, véritable lieu de brassages des cultures, civilisations et d’histoires, abrite dès ce mardi, 5 avril, jusqu’au 17 juillet prochain, une présentation publique de produits, d’œuvres d’arts, objets rituels et pratiques à la fois culturelles et cultuelles des chefferies de l’Ouest du Cameroun.

25 chefferies, 230 objets…sur 800 m2 et déjà une polémique

Organisée par l’Association La Route des Chefferies, dont l’ambition est de : « Protéger et valoriser le patrimoine historique et vivant que représentent les chefferies, ici du pays bamiléké, gardiennes des traditions et de la culture des populations locales. Le rôle des chefferies sur l’ensemble du triangle national est tel que dans les années 1960, l’Etat camerounais reconnaît aux chefferies le statut d’auxiliaires administratifs.

L’exposition qui leur est consacrée comprend trois parties depuis l’organisation typique d’une chefferie bamiléké qui repose sur le lien intrinsèque entre le politique, la religion et la vie sociale jusqu’aux sociétés secrètes en passant par les rapports entre art et pouvoir à travers la présence du chef comme ciment économique, politique et social du royaume, sans oublier la place des femmes et des confréries, ces sociétés secrètes, qui agissent comme véritables contre-pouvoirs.

L’exposition Sur la Route des Chefferies du Cameroun, avec 25 chefferies représentées, 230 objets, 6 artistes contemporains et 8 films de présentation du Cameroun, occupe un espace de 800 m2 de superficie dans le célèbre musée du quai Branly-Jacques Chirac, est aussi une formidable vitrine de ce pays d’Afrique centrale dont on dit qu’il est à lui seul une Afrique en miniature. Reste une question qui brûle sur toutes les lèvres.

Pourquoi n’avoir retenu que des chefferies de l’ouest du Cameroun alors que le triangle national en regorge ? Une question qui en appelle forcément une autre :« Sur la route des chefferies de l’ouest du Cameroun ? », n’est-il pas le vrai intitulé de cette expo ? Il y a débat., en tout cas.