CAMEROUN :: ÉVACUATIONS SANITAIRES : AVIS DEFAVORABLE POUR PLUS DE 99 % DES DOSSIERS REÇUS AU MINSANTE :: CAMEROON

Sur les 1 168 dossiers d’évacuations sanitaires reçus en février 2022 dans les services du ministère de la Santé publique, 99% des dossiers ont été rejetés.

Le ministre Manaouda était devant les députés, il a justifié ces rejets par ces mots :

« Nous avons limité un strict minimum ces évacuations sanitaires », a tenté de convaincre le ministre avant d’ajouter : « nous pensons que nous devons continuer avec cela pour que nous n’ayons pas toujours à évacuer nos compatriotes ».



« Nous avons aujourd’hui des plateaux techniques qui n’ont plus rien à envier à ce qu’on voit à l’extérieur. À l’hôpital américain, pour ceux qui vont souvent en France, en Turquie, etc. (…), et nous avons d’excellentes ressources humaines en santé », a expliqué le ministre.



« Nous avons encore des gens qui partent à l’extérieur pour se soigner alors que nous pouvons le faire ici »...« tout ce que nous voulons vous demander, c’est que vous ayez confiance en notre système de santé, en notre plateau technique, en la qualité des ressources humaines, qui vous prennent en charge ».