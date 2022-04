CAMEROUN :: AFFAIRE CONGELCAM-POISSON POURRI : LE DG DE LA SOCIETE SE DÉFEND :: CAMEROON

«La plupart des poissons présentés en images dans cette pseudo-vidéo, ne sont pas les nôtres. Dans la précipitation, les auteurs de ce grossier montage, n’ont pas eu le temps et les moyens de faire coller leurs allégations à la réalité visible, et c’est justement pour cela, que cette mauvaise vidéo montre certaines espèces et leur attribue les prix d’espèces complètement différentes… » Explique Rémy Sah Mandoule DG Congelcam.



Le DG dit que les personnes interviewées étaient apparemment déséquilibrées



« Pendant ce discret et étonnant reportage à charge qui se déroule curieusement dans nos agences à notre insu alors que nous n’avons à aucun moment quitter les lieux, on interviewe des individus apparemment déséquilibrés indigents et en quête d’aide, qui répètent maladroitement des inepties dignes d’un scénario Nollywoodien, et non adossées sur des faits palpables»



Dans tous les cas, une plainte a été déposée contre Congelcam au Tribunal de grande instance de Monatélé. Dans son contenu on peut lire : « Depuis le mois de janvier 2022, les populations de la ville d’Obala se plaignent de ce que le poisson qu’elles achètent dans les poissonneries de Congelcam est pourri et que les responsables et que les responsables de ces trois poissonneries restent insensibles à leurs plaintes »