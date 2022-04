MTN Cameroun veut développer les communautés par le digital. :: CAMEROON

Le conseil d’administration de la société de téléphonie mobile s’est tenu le 24 Mars 2022 au siège à Douala. Avec pour point essentiel les perspectives d’une transformation numérique du continent Africain.

Singulièrement, La Fondation MTN place le numérique au cœur de sa stratégie de développement des communautés au Cameroun.

Les travaux étaient dirigés par le Président du Conseil d’Administration de la Fondation MTN, le ministre Sanda Oumarou ; assisté des cinq (5)autres administrateurs, à savoir Dr Ruth EngoBamela, vice-Présidente de ce Conseil, Dr Henriette Meilo et M. Alain Malong, personnalités publiques d’une part. Et d’autre part de Mme Jacqueline Iyok-Egbe et M. Jean Melvin Akam, représentants de MTN Cameroon au sein Conseil.

Au menu des échanges : l’évolution de la gouvernance de l’institution, la présentation du rapport financier de l’année 2021 et l’adoption d’un plan d’action aligné sur les nouvelles priorités du Groupe MTN.

Le plan d’action de la Fondation MTN pour l’année 2022 accorde une place de choix à la transformation digitale du continent en conformité avec les orientations du Groupe MTN dans le cadre de sa stratégie Ambition 2025.

Suivant ce repositionnement, 60% du budget de l’année 2022 sera consacré au programme phare « Open the Digital World » dédié au développement d’un écosystème du numérique solide et impactant pour favoriser l’autonomisation des jeunes et des femmes et l’accès du plus grand nombre à une éducation de qualité. Ensuite, 30% du budget sera dédié au soutien aux priorités nationales et aux initiatives de développement local dans le cadre du programme « Good Together ».

A l’issue des travaux, le Président du Conseil d’Administration, s’est déclaré satisfait par la qualité des échanges et la densité des projets proposés. « Il faut surtout retenir ici que dans une approche inclusive, la Fondation MTN va travailler à permettre aux communautés de bénéficier des avantages d’un monde connecté. Parce qu’il est du devoir de MTN, entreprise africaine née en Afrique, d’aller au-delà du business pour apporter de manière durable de la valeur aux communautés»,a déclaré M. Sanda Oumarou. « La mise en œuvre de ces initiatives va certainement contribuer à construire une société économiquement, socialement et environnementalement durable ».

La mise en œuvre des projets retenus par la Fondation MTN fera l’objet de communications spécifiques dans les prochaines semaines. Les personnes et organisations porteuses de projet peuvent continuer de soumettre leurs projets à la Fondation via l’adresse mail : Foundation.CM@mtn.com.