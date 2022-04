CAMEROUN :: Prisca Benita offre des casques à ses abonnés :: CAMEROON

L’artiste gospel a personnellement remis 15 casques aux gagnants du jeu qu’elle a lancé sur ses plateformes en début de mois de mars 2022

« Une des choses qui m’a perturbé lors de mon passage au Cameroun en décembre dernier c’est le fait de voir plusieurs personnes autour de moi( famille et amis) emprunter des mototaxis pour leurs déplacements et ceci sans porter de casques et s’exposant ainsi malheureusement à des accidents et des traumatismes crâniens ».

Voilà en quelques mots la raison principale qui a poussé la chantre et artiste gospel Prisca Benita vers cet élan de générosité.Etant dans l’optique du salut qui en dehors d’être divin peut aussi être dans le fait de vivre cette vie dans l’abondance , la prudence et la bonne santé, il est normal d’être prudent en arborant son casque.

La théorie du danger de Rigobert Song comme argument majeur

Après la rencontre de Japoma entre le Cameroun et l’Algerie , le sélectionneur du Cameroun a dit en conférence de presse « lorsque tu sais que tu es en danger , tu n’es plus en danger. Lorsque tu ne sais pas que tu es en danger , c’est là donc que tu es en danger » et cette théorie est venue conforter Minister Prisca Benita dans ce projet d’offrir les casques a quelques memebres de sa communauté. « les personnes qui sont sur les motos ne savent pas qu’elles mettent leurs vies en danger parce qu’elles sont sans casque , elles se disent sûrement que parcequ’elles sont habituées, elles ne le sont plus . Pourtant c’est là même où elles sont en danger » a avoué Celle qu’on appelle affectueusement Minister.

De passage au Cameroun pour des raisons personnelles, Prisca Benita a fait un tour du côté de l’émission Jambo présentée par le président Tchop. C’est lors de ce passage qu’elle a dévoilé la liste des 15 gagnants de ces casques de sécurité.

L’un de ces gagnants était présent sur le plateau et a pu recevoir son présent des mains propres de Prisca Benita. Lobe Romuald puisqu’il s’agit de lui se dit privilégié et est heureux « c’est sur la page de Prisca Benita que j’ai eu vent de ce jeu , j’ai postulé et j’ai gagné. Je suis reconnaissant envers l’artiste Prisca Benita pour cette initiative ».

Une initiative que Minister Prisca Benita promet de relancer au vu de l’engouement autour de ce premier jet.