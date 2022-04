CAMEROUN :: BAFOUSSAM: LES CLÉS POUR DEVENIR UN ENTREPRENEUR WEB A SUCCESS. :: CAMEROON

Orlus Fosso Consultant en Communication Digitale a donné une Conférence à Bafoussam dans la région de l'ouest/ Cameroun ce dimanche 3 Avril 2022. Sur le thème. : Comment devenir un entrepreneur web a success

Plusieurs centaines de participants on été Enseigné sur les méthodes et stratégies autour de la création, du suivi et de la rentabilité d'un business en ligne.



Le jeune Consultant de 26 ans a démontré Comment il est possible comme lui d'offrir des services dans 6 Pays différents dans le monde à partir du Cameroun par le truchement d'internet.



Une conférence gratuite, véritable aubaine pour les populations de l'ouest Cameroun qui espère revoir Orlus Fosso en conférence bientôt.