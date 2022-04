CAMEROUN :: SANTÉ:UNE NOUVELLE CLINIQUE RÉVOLUTIONNE LE PAYSAGE DE LA SANTÉ. :: CAMEROON

Du nouveau, dans le paysage de la santé au cameroun. Vous l'avez tant réclamé, elle est enfin là. La clinique Britannique Massage Academy For All vient de voir le jour dans la ville de Yaoundé dans l'optique de prendre en charge les personnes qui souffrent des maladies telles que; la Lombargie, la lombarthrose, la hernie discale, la prostatie, les nerfs sciatiques, l'arthrose, la genou-arthrose, l'arthrite, la lordose, les fractures musculaires et tous les autres pathologies des systèmes du corps humain.

Bien plus, la clinique MAFA est dotée d'un scanner moderne, multifonction, arrimé aux normes technologiques actuelles, capable de réaliser un diagnostic réel, limpide et impressionnant en fonction de la pathologie dont vous souffrez. Avec le scanner de la clinique MAFA, vous auriez l'occasion d'apprécier sur écran, la progression de votre pathologie qui débouchera sur un résultat exact, facile à interpréter et indispensable pour le traitement.

La clinique MAFA vous offre aussi, des séances de massage professionnel relaxant, efficaces pour les problèmes de mal de dos, fatigue générale, les pressions, le stress, les céphalées. La Clinique MAFA c,'est aussi ses médecins thérapeutes qualifiés, son cadre salubre, spacieux, sécurisé et équipés.

La clinique MAFA est située à Yaoundé, nouvelle route omnisports, en face de la rue des généraux. Pour toutes réservations contacter les adresses suivantes

;658 54 67 75/678 92 90 05.