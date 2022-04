CES « INTELLECTUELS » QUI FONT LE MALHEUR DE L'AFRIQUE :: AFRICA

De tous les vocables et concepts, celui d’intellectuel est probablement le plus galvaudé en Afrique. Docteurs, professeurs, maîtres et autres experts en tous genres, aveuglés par l’obsession des titres, sacrifient le fond pour la forme, et préfèrent paraître plutôt qu’être, du moment où leurs égos prioritaires garantissent leur confort personnel.

Ce sont des lumières qui ne brillent qu’en plein jour. Ce sont ces hommes et femmes qui ne nagent jamais à contre-courants. Ils sont dénués de personnalité propre et ne pensent que par procuration. Les seuls risques qu’ils osent prendre, c’est pour garantir leur bien-être personnel. Ils veillent à ne pas contrarier les détenteurs du pouvoir et de l’argent.

Ce sont des conformistes assumés. Ils adhèrent au discours officiel et font allégeance au diktat de la pensée unique, qu’elle vienne d’ici ou d’ailleurs. Ils écument les plateaux de télévision, écrivent des livres, tiennent des conférences, mais ne font qu’être au service de la classe dominante pour en bénéficier des privilèges. Ce sont des caisses de résonnance de l’establishment qu’ils ne contestent sous aucun prétexte. Ils tiennent à mentionner les universités et grandes écoles qu’ils ont fréquentées, se satisfont à réciter des textes d’auteurs qu’ils ont appris par cœur ou à répéter des théories dont ils ne peuvent justifier de l’intérêt pour leurs propres pays.

Ils ont soutenu des thèses de doctorats et des mémoires de masters dont les sujets ne concernent en rien les problématiques spécifiques à l’Afrique, et quand il arrive que ce soit le cas, jamais ils ne sont implémentés. Ils disent parler au nom de leurs peuples dont ils méprisent délibérément les aspirations et prolonge l’asservissement. Ils s’investissent dans des luttes permanentes de positionnement personnel pour continuer d’accumuler pouvoirs et biens matériels.

Ils ne sont pas des intellectuels, ils sont des imposteurs qui font le malheur de l’Afrique. Ils ont vendu leurs âmes pour leurs seuls intérêts égoïstes. Ils infestent toutes les sphères de la société et se recrutent dans tous les corps de métiers. Ils ne sont d’aucune utilité pour leur peuple. Ils sont la plaie béante de l’Afrique. Ils ont perdu de vue qu’un intellectuel mène un combat par conviction, y compris au péril de sa vie, pour le compte de son peuple. Ils feignent d’ignorer que les diplômes académiques sont supposés valider un parcours d’acquisition de connaissances livresques et ne confèrent en rien à ses titulaires le statut d’intellectuel.

La refonte du système éducatif des pays africains est un impératif catégorique pour reformater la pensée collective africaine qui est victime depuis des siècles de la lobotomisation coloniale. Nos contenus académiques, depuis l’école primaire jusqu’au cycle universitaire, sont des sources de pollution mentale qui ont été conçues pour pérenniser l’aliénation de nos diplômés, formatés pour être des suiveurs plutôt que des décideurs, des bourreaux pour leurs peuples plutôt que des libérateurs.

Paul Ella,

Analyste financier

Directeur du Centre Africain de Recherche en Géostratégie

Email : africanrevival2020@gmail.com

Site web : www.african-revival.org