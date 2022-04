FRANCE :: PETIT PAYS: UN CONCERT LIVE À PARIS POUR DONNER UNE BOUFFÉE D’OXYGÈNE AUX DÉSHÉRITÉS DU CAMEROUN

L’événement, attendu comme l’enfant Jésus, aura lieu le 18 juin prochain à Nanterre-Paris, à l’initiative de l’ONG « Cries of children », qui rêve de donner du sourire à de milliers d’enfants en détresse au Cameroun. Le gala dit de charité auquel prendront aussi part d’autres artistes et spécialistes de la mode africaine dont Olivier Declovis et le créateur sénégalais Sandio Bee, permettra à l’organisatrice en chef de ce concert haut de gamme, de collecter les fonds qui permettront de construire une école à Touboro, village perdu dans la région du Nord-Cameroun, où des milliers d’enfants peinent à aller à l’école, faute d’infrastructures de qualité.

Avenue Foch de Paris, dans le 16e arrondissement de la capitale française, le 29 mars dernier. Petit Pays, artiste-musicien camerounais de haut vol brave le froid de cet après-midi du printemps.

Ce jour-là en effet, fatalement, ce froid mordant donne à admettre que la température hivernale dicte encore sa loi dans toute la France, malgré le temps qui passe. C’est bien pourtant le printemps et Petit Pays a bonne conscience que le concert qu’il donnera en live le 18 juin prochain à Nanterre est l’équivalent d’une hirondelle qui annonce le printemps pour de milliers de laissés-pour-compte qui, au Cameroun, sont abandonnés à leur triste sort.

La conférence de presse que donne ce jour-là « le tenant du titre depuis 1987 » s’annonce donc d’un très enjeu. Le monstre de la musique camerounaise et africaine, que ses millions de fans ont aussi baptisé « Rabba Rabbi », « L’avocat-défenseur des femmes », « Le neveu de Jésus » etc, doit avoir à ses côtés deux autres hautes personnalités de la musique et de la mode africaines. L’artiste-musicien camerounais Olivier Declovis et le styliste sénégalais, l’un des plus respectés de la place parisienne, Sandio Bee, sont aussi de la partie, pour mieux faire partager à la presse les tenants et les aboutissants de l’événement qui permettra à l’Afrique tout entière de parler d’une seule voix dans l’optique d’améliorer le sort de ces enfants qui sont victimes d’un acharnement du destin.

PETIT PAYS AU GRAND CŒUR…

Élise Martin, présidente-fondatrice de l’ONG « Cries of Children » et promotrice en chef du gala de charité dont la vedette sera sans nul doute Petit Pays, perd sa voix au moment où commence cet échange avec les hommes de média. Le prétexte est tout trouvé pour que la jeune louve aux dents plutôt très longues qu’est Élise Martin parle de son ONG et des raisons qui ont milité en faveur de son engagement dans l’humanitaire. Sa soif de voler au secours des nécessiteux, dira-t-elle, est dans son ADN. Créée le 12 juin 2019, l’ONG « Cries of Children » (traduction en français « Les pleurs des enfants ») « a pour but d’aider les enfants défavorisés dans toute l’Afrique subsaharienne.

Elle contribue aussi à améliorer l’éducation, la santé et le bien-être des enfants qui, par millions, meurent de faim au Cameroun et en Afrique tout court ». Quand vient le moment pour Élise Martin de dresser le bilan de l’ONG dont elle a la charge, depuis sa sortie des fonts baptismaux, elle dit avoir contribué à l’excellence scolaire dans plusieurs villes du Cameroun, à travers des dons de fournitures scolaires, des aides financières aux enfants vulnérables, des aides multiformes aux familles ayant du mal à subvenir aux besoins de leurs enfants.

Pour Élise Martin, « la seule présence de Petit Pays au gala de charité du 18 juin prochain à Nanterre, est un gage de succès de cet événement et une preuve par 9 que cet artiste-musicien mondialement reconnu est un homme qui a le cœur sur la main ». En un mot, elle dira de Petit Pays qu’il est « un homme au grand cœur ».

L’artiste a promis de donner tout ce qu’il a dans le cœur pour que les enfants de Touboro et, partant, tous les enfants d’Afrique aient une « bouffée d’oxygène ». Olivier de Clovis et Sandio Bee ont, eux aussi, et de façon solennelle, pris le même engagement.

35000 EUROS POUR CONSTRUIRE L’ÉCOLE DE TOUBORO

Le spectacle du 18 juin est plus que capitale pour les enfants de Touboro ; eux qui manquent d’une école digne de ce nom. Pour leur offrir un établissement scolaire qui soit à l’image de l’ONG « Cries of children », il faudra récolter 35 000 euros à la faveur de ce concert qui sauvera à coup sûr de nombreuses vies, étant entendu que, ainsi que le disait Victor Hugo, « Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne ».

C’est encore ce passionné de l’éducation qui rappelait fort opportunément que « qui ferme une école ouvre une prison ». Dans la même lancée, l’immortel Nelson Mandela, aujourd’hui de regrettée mémoire, sera d’avis que « l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde ». C’est fort de ces vérités, désormais de Lapalisse, que l’ONG « Cries of Children » s’engage corps et âme, bec et ongle, dans le mieux-être des enfants. Élise Martin et toute sa grande équipe ont à cœur de « changer le destin des enfants pour les aider à voir la vie en rose ». Comme Élise Martin et tous ceux qui, au quotidien, l’accompagnent, Adolphe Claude Moundi, dit Petit Pays, Olivier Declovis et Sandio Bee sont désormais « tous unis pour les démunis ». Le concert en live du 18 juin en sera une parfaite illustration.

Nul ne peut plus douter que Petit Pays rêve de voir tous les enfants du monde vivre dans de grands pays. C’est en cela que son implication totale dans le spectacle inédit du 18 juin 2022 à Nanterre vaut tout son pesant d’or. Y participer signifierait apporter sa contribution à l’amélioration du sort de ces enfants qu’on n’aurait pas tort d’appeler « les damnés de la terre ».