CAMEROUN :: Coupe du Monde Qatar 2022: Voici le programme complet des matchs de poule :: CAMEROON

Après le tirage au sort des poule de la coupe du monde, le programme des matches de la phase de groupe vient d'être communiqué. Le Cameroun rentre dans la compétition le Jeudi 24 novembre face à la Suisse. Coup d'envoi à Doha à 11 heures.

Choupo-Moting et les siens enchainent ensuite avec la Serbie à Al Wakrah 4 jours plus tard. Le vendredi 2 décembre, la confrontation Cameroun Vs Brésil se joue à Lusail, à 20 heures.

Groupe A

Lundi 21 novembre: Sénégal-Pays-Bas à Doha, à 11h heure française

Lundi 21 novembre: Qatar-Equateur à Al Khor, à 17h

Vendredi 25 novembre: Qatar-Sénégal à Doha, à 14h

Vendredi 25 novembre: Pays-Bas-Equateur à Al Rayyan, à 17h

Mardi 29 novembre: Equateur-Sénégal à Doha, à 16h

Mardi 29 novembre: Pays-Bas-Qatar à Al Khor, à 16h

Groupe B

Lundi 21 novembre: Angleterre-Iran à Doha, à 14h

Lundi 21 novembre: Etats-Unis-Barragiste européen (Pays de Galles, Ecosse ou Ukraine) à Al Rayyan, à 20h

Vendredi 25 novembre: Barragiste européen (Pays de Galles, Ecosse ou Ukraine)-Iran à Doha, à 11h

Vendredi 25 novembre: Angleterre-Etats-Unis à Al Khor, à 20h

Mardi 29 novembre: Iran-Etats-Unis à Al Rayyan, à 20h

Mardi 29 novembre: Barragiste européen (Pays de Galles, Ecosse ou Ukraine)-Angleterre à Doha, à 20h

Groupe C

Mardi 22 novembre: Argentine-Arabie Saoudite à Lusail, à 11h

Mardi 22 novembre: Mexique-Pologne à Doha, à 17h

Samedi 26 novembre: Pologne-Arabie Saoudite à Al Wakhrah, à 14h

Samedi 26 novembre: Argentine-Mexique à Al Rayyan, à 20h

Mercredi 30 novembre: Arabie Saoudite-Mexique à Doha, à 20h

Mercredi 30 novembre: Pologne-Argentine à Lusail, à 20h

Groupe D

Mardi 22 novembre: Danemark-Tunisie à Al Wakrah, à 14h

Mardi 22 novembre: France-Barragiste intercontinental (Pérou, Emirats Arabes Unis ou Australie) à Al Rayyan, à 20h

Samedi 26 novembre: Tunisie-Barragiste intercontinental (Pérou, Emirats Arabes Unis ou Australie) à Doha, à 11h

Samedi 26 novembre: France-Danemark à Lusail, à 17h

Mercredi 30 novembre: Barragiste intercontinental (Pérou, Emirats Arabes Unis ou Australie)-Danemark à Al Wakrah, 16h

Mercredi 30 novembre: Tunisie-France à Al Rayyan, à 16h

Groupe E

Mercredi 23 novembre: Allemagne-Japon à Doha, à 14h

Mercredi 23 novembre: Espagne-Barrage intercontinental (Nouvelle-Zélande ou Costa Rica) à Al Khor, à 17h

Dimanche 27 novembre: Japon-Barrage intercontinental (Nouvelle-Zélande ou Costa Rica) à Al Rayyan, à 11h

Dimanche 27 novembre: Espagne-Allemagne à Doha, à 20h

Jeudi 1er décembre: Barrage intercontinental (Nouvelle-Zélande ou Costa Rica)-Allemagne à Doha, à 20h

Jeudi 1er décembre: Japon-Espagne à Al Khor, à 20h

Groupe F

Mercredi 23 novembre: Maroc-Croatie à Al Rayyan, à 11h

Mercredi 23 novembre: Belgique-Canada à Doha, à 20h

Dimanche 27 novembre: Belgique-Maroc à Al Khor, à 14h

Dimanche 27 novembre: Croatie-Canada à Doha, à 17h

Jeudi 1er décembre: Canada-Maroc à Al Rayyan, à 16h

Jeudi 1er décembre: Croatie-Belgique à Doha, à 16h

Groupe G

Jeudi 24 novembre: Suisse-Cameroun à Doha, à 11h

Jeudi 24 novembre: Brésil-Serbie à Lusail, à 20h

Lundi 28 novembre: Cameroun-Serbie à Al Wakrah, à 11h

Lundi 28 novembre: Brésil-Suisse à Al Rayyan, à 17h

Vendredi 2 décembre: Serbie-Suisse à Doha, à 20h

Vendredi 2 décembre: Cameroun-Brésil à Lusail, à 20h

Groupe H

Jeudi 24 novembre: Uruguay-Corée du Sud à Al Rayyan, à 14h

Jeudi 24 novembre: Portugal-Ghana à Al Wakrah, à 17h

Lundi 28 novembre: Corée du Sud-Ghana à Doha, à 14h

Lundi 28 novembre: Portugal-Uruguay à Lusail, à 20h

Vendredi 2 décembre: Ghana-Uruguay à Al Wakrah, à 16h

Vendredi 2 décembre: Corée du Sud-Portugal à Al Rayyan, à 16h



Camer.be: Darren Lambo Ebelle