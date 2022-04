CAMEROUN :: Comment un juge a torpillé son dossier pour une enveloppe :: CAMEROON

Une jeune dame accuse un juge d’instruction d’avoir torpillé l’instruction de son affaire en acceptant un pot de vin pour remettre en liberté l’un des suspects. Faute pour le journal d’avoir le son de cloche du magistrat indexé en dépit d’une démarche notamment via certains de ses chefs, il publie l’intégralité de la correspondance légèrement réécrite par endroit pour assurer une bonne compréhension de la pensée de l’auteur.

Il y a quelques semaines, Kalara a reçu copie d’une lettre de dénonciation datée du 10 janvier dernier et adressée au président du Tribunal de première instance de Yaoundé – centre administratif dont l’original avait été déchargé au cabinet de ce magistrat le 14 janvier sous le numéro 0249. L’auteur de la dénonciation, une jeune dame du nom de Mbanga Gwladys Christelle, se plaint d’avoir perdu la somme totale de 740 mille francs, en versant à un escroc, selon elle, pour la location d’un site devant servir de laverie à Tongolo, quartier de Yaoundé. Elle aurait alors porté plainte dans l’espoir de recouvrer son argent, mais aurait échoué dans sa démarche par un juge, qu’elle accuse de «pratique de corruption avec trafic d’influence».

Devant une accusation d’une ampleur visant en plus un juge et quelques renseignements pris ici et là, Kalara a essayé en vain de rencontrer le magistrat dans son bureau afin de recouper les faits contenus dans la dénonciation. Le journal a alors déposé un courrier au président du TPI de Yaoundé (CA), à l’attention du magistrat en cause, toujours dans le but d’assouvir ce devoir de vérification et de recoupement. Devant le silence, le journal publie ci-dessous le contenu de la dénonciation, que l’auteur avait aussi adressée à la présidente de la Cour d’appel du Centre, au ministre de la Justice et au président de la Conac. C’est un récit un très pathétique, qui ne laisse pas le lecteur indifférent.

«Monsieur le Président,

En date du 25 novembre 2021, j’ai déposé une plainte à la gendarmerie de Manguier dont le motif était escroquerie et abus de confiance en coaction. La gendarmerie a pu mettre la main sur l’une des personnes, M. Mfossi, et, après enquête, la gendarmerie a transféré ce dernier au parquet qui a renvoyé à l’unité le dossier pour la recherche de son complice.

La gendarmerie m’a communiqué les références de l’affaire au parquet : (BE N°734 du 10 décembre 2021 ; PV N°505 de 2 décembre 2021 ; Affaire ministère public et Mbanga Gwladys Christelle contre Mfossi Mongbet Jean Bertrand et Nouga Nouga Parfait alias Thomas (en fuite) pour escroquerie en coaction, TPI/Yde-CA).

Une fois au parquet, je me suis renseignée à la porte 20, on m’a fait comprendre que le dossier était chez le juge Ekosso Lobe, bâtiment B, 2ème étage. J’ai ensuite vérifié l’information à la cellule du parquet : le policier m’a fait comprendre qu’effectivement M. Mfossi était là et que je devais expliquer les faits au juge afin que M. Mfossi me rembourse (mon argent).

Je me suis rendue ainsi au bureau du juge. J’ai dû attendre plus d’une trentaine de minutes devant son bureau. Ayant des urgences, je me suis renseignée auprès d’un couple qui attendait également le juge en question pour savoir s’il était sorti depuis un moment. Ce couple m’a dit que la veille, ils ont attendu le juge pratiquement toute la journée et ce n’est qu’à 21h qu’il avait été reçu.

C’est ainsi que je suis rentrée chez moi dans l’espoir de revenir en soirée, vu que le juge quitte tard le bureau.

Je suis repartie au parquet (palais de justice) autour de 19h30. Grande fut ma surprise de revoir le même couple à nouveau qui me signale que le juge est arrivé au bureau à 16h et, depuis, il attend toujours d’être reçu. Nous avons sympathisé en attendant que le juge nous reçoive chacun à son tour. Le couple m’a fait comprendre qu’il était là pour une affaire concernant son fils en s’exclamant que les enfants sont formidables…

Je suis allée me présenter devant le juge en lui donnant les références de mon affaire. Il m’a demandé de patienter à l’extérieur. Quelques temps après, la secrétaire est venue prendre ma Carte nationale d’identité, puis le juge m’a entendu, et il m’a demandé d’attendre à l’extérieur, car c’était le tour de M. Mfossi.

Mfossi a déclaré ceci au juge : «Je ne connais pas cette dame, on ne s’est jamais vu…». A mon tour de rétorquer à Mfossi ce n’est pas vrai. On s’est rencontré deux fois : la première fois à Bastos et la seconde fois à l’Ecole de police. C’est ainsi que Mfossi a avoué qu’il m’avait déjà vue et donc me connaissait. J’ai donc demandé à Mfossi pourquoi il a d’abord dit qu’il ne me connaissait pas ? Pourquoi fait-il semblant de ne m’avoir jamais vu ? Et pourquoi mon numéro dans ton téléphone porte le nom de Tongolo ?

En effet, même à la gendarmerie, Mfossi avait dit qu’il ne me connaissait pas et lorsque l’enquêteur a composé mon numéro dans son téléphone, le nom qui s’est affiché était Tongolo.

M. Mfossi a dit séance tenante (devant le juge) que Nouga (son complice recherché) était l’ami de son boss (patron). A la suite de cela, le juge m’a demandé d’attendre à l’extérieur et il est resté avec Mfossi.

Une fois à l’extérieur, grande fut ma surprise de constater que le couple avec qui j’avais échangé à 12h, puis à 19h30, était en fait constitué des parents de Mfossi. Donc que nous étions là pour le même problème. Le couple était également surpris et nous avons continué de sympathiser. Ils m’ont demandé d’expliquer clairement l’affaire qui nous opposait, car leur fils ne disait pas la vérité.

En plus du couple, il y avait la femme de Mfossi et son frère. La famille était surprise devant ma version des faits, car Mfossi ne leur disait rien de bon.

Monsieur le Président, pour avoir grandi dans le Noun, je comprends parfaitement la langue Bamoun. Séance tenante, le couple a dit en langue Bamoun : si on avait su que c’était ainsi, on aurait préparé une enveloppe pour elle et non pas pour le juge, car elle a bon cœur.

Le frère de Mfossi était tout près de moi, il tenait en main les documents et une enveloppe. Quelques temps après, Mfossi a ouvert le bureau du juge et a demandé à son frère et sa femme de venir. Ils sont entrés dans le bureau du juge.

Quelques minutes plus tard, le juge est sorti de son bureau et m’a demandé de rentrer et qu’on devait m’appeler sans aucune autre explication. Dévastée face à ses propos, je ne suis pas partie. Je suis restée… Plus tard, Mfossi, sa femme et son frère sont sortis du bureau du juge et le couple a demandé en Bamoun au frère de Mfossi : «As-tu remis l’enveloppe au juge ?» Il a répondu oui.

C’est ainsi que le frère de Mfossi a pris mon contact, le couple aussi et je suis repartie voir le juge. J’ai demandé au juge : c’était quoi la suite de mon affaire ? Il m’a dit de rentrer et qu’on allait m’appeler.

C’est ainsi que j’ai dit au juge Ekosso Lobe que ce n’était pas juste ce qu’il venait de faire. Il venait de libérer Mfossi, qui aurait pu nous conduire jusqu’à son complice (vu qu’il a dit que Nouga était l’ami de son boss), contre une enveloppe.

Tout en lui précisant qu’il y avait un témoin le jour où j’ai fait le versement, j’ai posé au juge la question de savoir comment j’allais pouvoir entrer en possession de mon argent ? Il m’a dit clairement que si je venais avec le témoin, il faudrait bien qu’il ait envie de nous entendre pour nous recevoir le témoin et moi. J’ai dit à nouveau au juge que ce n’était pas juste ce qu’il venait de faire : il a pris une enveloppe et a libéré l’inculpé sans aucune confrontation entre lui et moi et maintenant il me demande de rentrer sous prétexte qu’on va m’appeler. Il m’a demandé si j’avais les preuves de ce que je disais.

Je précise ne pas pouvoir vous présenter les preuves, M. le Président, sur le fait que le juge Ekosso Lobe ai pris cette enveloppe, mais j’ai très bien entendu le frère de Mfossi dire aux parents et en langue Bamoun qu’il avait bien remis l’enveloppe au juge Ekosso Lobe lorsque les parents lui ont posé la question toujours en langue Bamoun si c’était réglé.

Et le juge a demandé à savoir qu’elle était la réponse ? J’ai dit au juge que je ne veux pas entrer dans les détails, car il sait de quoi je parle. Nous savions tous les deux à cet instant là que l’enveloppe qu’il a prise contenait une somme d’argent.

Ce qui suivi fut une libération de l’inculpé sans aucune confrontation. Chose que je n’ai pas manqué de préciser au juge. Le juge m’a dit que ce n’est pas à moi de lui dire comment il doit faire son travail et que je dois libérer son bureau, car il est 22h30 passé et qu’il devrait déjà regagner son domicile.

Je lui avais dit lorsqu’il m’auditionnait que la gendarmerie avait souhaité que Mr MFOSSI retourne à la gendarmerie pour plus d’enquête. Il a trouvé que la gendarmerie ne faisait pas son travail.

J’ai quitté son bureau à 22h30 passé, Mfossi et sa famille avaient déjà quitté les lieux. Même le policier qui accompagnait Mfossi est partie avant mon audition. J’ai laissé au couloir une autre famille, certainement pour une autre affaire.

Jusqu’à ce jour, je n’ai pas été rappelée et ne connais pas la suite réservée à ma plainte.

Monsieur le président, je me permets d’attirer votre attention sur le fait que la justice à laquelle je fais face aujourd’hui donne plus facilement gain de cause aux gens malhonnêtes qu’aux citoyens honnêtes. Je ne réclame rien d’autre que la somme qui m’est due somme gagnée à la suite de longues années de labeur

Dans l’attente de la suite que vous voudrez bien donner à cette affaire, Je m’en remets à votre foi pour une justice équitable, à votre impartialité, à votre intégrité, et votre jugement.»