CAMEROUN :: TROIS OUVRAGES DEDICACES PAR LE Dr Moubarak MBOMBO IBRAHIM.

Le Grand imam Président de l'Union Islamique du Cameroun (U.I.C) a enrichi la communauté scientifique de trois ouvrages qui traitent chacun d'un thème spécifique. La cérémonie s'est déroulée le mercredi 30 mars 2022 à l’hôtel Djeuga Palace de Yaoundé en présence des imminents hommes du savoir.

Présenté par l'auteur, « l'Orthodoxie religieux en contexte laïc » est le premier ouvrage de 112 pages 7 parties en chapitres qui vise à éradiquer l’extrémisme, le fanatisme et la violence. Dans son ensemble l'image de l'islam est véhiculée ; l'auteur montre comment la religion dont il fait l'objet devrait être perçue dans un pays. Il éduque l’opinion nationale sur les règles de bienséance et la façon de se conformer dans une république à l'exemple du Cameroun. Le Dr Moubarak MBOMBO IBRAHIM précise dans sa note de lecture que « ce livre pourra être utilisé comme manuel dans la formation des administrateurs et les leaders religieux ». En collaboration avec le Centre Musulman Humanitaire du Cameroun, les mauvaises pratiques de l'islam sont mises à nue et l'image des bonnes pratiques sont exposées.



En deuxième posture, le second livre intitulé « l'introduction à l’Astronomie à la lumière de l'islam » est un essai de 108 pages, 6 chapitres qui expose la connaissance pluridimensionnelle s'appuyant sur l'islam avec pour thème principal l’astronomie. L'auteur ayant constaté le très peu de connaissances livresques dans ce domaine, il éveille la conscience des chercheurs à pousser plus de recherche dans ce sens. L'Association pour l'Observatoire Astronomique (AOA) aura été partie prenante pour la production de ce chef-d’œuvre. Il est révélé que ce livre fait office de prémice dans ce domaine, voilà pourquoi il faut plus d’écrits dans ce sillage.



Pour le troisième ouvrage scindée en 3 parties avec 21 leçons au total, intitulé « Enseignement de la langue arabe en Afrique Subsaharienne », le Dr Moubarak MBOMBO IBRAHIM fusionne avec le Grand Mufti de la République du Liberia qui est coauteur. Durant des décennies, les enseignements dispensés dans les écoles, collèges et universités en Afrique subsaharienne venaient des pays arabes et islamiques hors d’Afrique, le constat était clair. Le contexte socioculturel, les usages et les idéaux ne cadrent pas avec l'environnement africain. Dès lors, Il était de bonne augure de produire des œuvres qui véhiculent l'image et l'identité africaine. L'auteur interpelle les autres chercheurs et écrivains à exercer dans ce sens.

Les amoureux du savoir peuvent se procurer ces ouvrages au Centre Culturel Humanitaire édités par le même centre.

Qui est le Dr Moubarak MBOMBO IBRAHIM ?

C'est un chercheur a plusieurs casquettes. Coauteur avec la célèbre écrivaine Rabiatou NJOYA. Diplômé des universités de Médine et ADI Noir de Damas en Syrie. Il est nommé Chargé des relations extérieures de l'Union islamique du Cameroun dès son retour au pays natal en 1994 et imam du département du Wouri à Douala. Fondateur du programme islamique pour l'assistance humanitaire et le centre culturel islamique du Cameroun, Directeur de publication du journal Elqiblah orientation. Désigné en 2006 comme imam de la région du littoral et coordonnateur national de l’Union islamique du Cameroun. Aujourd’hui Membre de l'association française de l'astronomie, président de l'association pour l'observatoire astronomique du Cameroun, Membre du forum africain pour le dialogue inter confessionnel. Le Président du conseil d’administration de l’hôpital le Béni et du centre culturel humanitaire du Cameroun est aussi Président en exercice du conseil camerounais des imams, mosquées et des affaires islamiques ainsi que du conseil camerounais du croissant lunaire. Il préside de l’Assemblée générale de l’Union islamique du Cameroun et Grand imam en 2020. Voilà succinctement révélé les fonctions et les qualités du Dr Moubarak MBOMBO IBRAHIM.