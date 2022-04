CAMEROUN :: ÉCONOMIE : BOLLORÉ CÈDE SES ACTIVITÉS DE LOGISTIQUE EN AFRIQUE À L'ARMATEUR MSC :: CAMEROON

Chassé du port de Douala et ayant eu vent de la nationalisation imminente du patrimoine ferroviaire du Cameroun , c’est désormais officiel, Bolloré Transport & Logistics quitte l’Afrique. Le groupe a confirmé hier 31 Mars dans un bref communiqué avoir signé avec Mediterranean Shipping Company (MSC) le contrat de cession de 100 % de la marque Bolloré Africa Logistics (BAL), qui comprend un large réseau de concessions portuaires, l'entrepôts, les hurbs routiers et ferroviaires en Afrique.

Les négociations entre les deux géants de la logique et du transport avaient été entamées depuis décembre 2021. Il sied de souligner que, le montant des avoirs du groupe Bolloré au groupe Italio-suisse s'élève à 5,7 milliards d'euros.

C’est donc une page qui se tourne pour la famille Bolloré qui se sépare de 16 terminaux portuaires, de trois lignes ferroviaires et de tout un réseau logistique composé de ports secs et d’entrepôts de stockages installés à travers le continent. Après une telle acquisition, MSC, première compagnie maritime mondiale depuis le début de cette année, s’apprête également à devenir leader du secteur portuaire en Afrique, où le groupe gère déjà deux terminaux, à Lomé au Togo et à San Pedro en Côte d’Ivoire, à travers sa filiale Terminal Investment Group Limitd (TIL)

De son côté le Groupe Bolloré affirme qu’il conservera une présence importante sur le continent, notamment à travers Canal+, et compte poursuivre son développement en Afrique dans les secteurs de la communication, du divertissement, des télécoms et de l’édition.Après plusieurs décennies passé en Afrique, le départ de l'homme d'Affaires français sonne comme un ciel nouveau qui s'annonce pour le paysage économique du continent noir.