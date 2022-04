FORUM ECONOMIQUE ITALIE-CAMEROUN SUR LA COOPERATION DECENTRALISEE POUR LE DVPT LOCAL :: ITALY

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

La mondialisation a fait en sorte que l’action publique à l’international ne soit plus une

exclusivité des Etats. De nombreux acteurs ont vu le jour et évoluent parallèlement aux actions

de l’Etat.

Alors qu’au sommet de Rio en 1992, les entités territoriales décentralisées étaient absentes,

elles sont aujourd’hui totalement impliquées dans toutes les négociations et initiatives en

matière de développement durable. Dès lors, ces dernières jouent de plus en plus un rôle

important dans la promotion du développement au niveau local.

Les ressources disponibles étant parfois insuffisantes pour financer et matérialiser les projets,

les communes se lancent à la conquête des partenaires extérieurs (d’autres collectivités, des

investisseurs privés ou publics, des bailleurs de fonds, etc.) pouvant contribuer d’une façon

ou d’une autre à accélérer leur développement : C'est la coopération décentralisée.

La coopération décentralisée est donc perçue comme une pratique d’échanges internationaux

faisant intervenir des collectivités, des entreprises, des associations et ONG, des investisseurs,

des administrations centrales, etc. Il s’agit concrètement d'un instrument nouveau mais

approprié pour dynamiser les initiatives locales de développement. C'est donc la coopération

qui peut naître entre les collectivités des pays développés avec celles des pays en voie de

développement.

Qui plus est, la crise sanitaire mondiale à pandémie Covid 19 a causé un ralentissement des

activités économiques dans la plupart des Etats dans le monde, le Cameroun et l’Italie ne sont

pas en reste.

Malgré ce contexte de rareté des ressources financières, les Collectivités Territoriales

Décentralisées (CTD) et les autres opérateurs économiques locaux doivent continuer à

travailler intensément à l’accomplissement de leurs missions, à investir pour stimuler la

croissance économique au niveau locale, d’où la nécessité de la diversification de leurs sources

de financement, la recherche des ressources additionnelles et des partenaires pour créer des

nouvelles débouchés et des emplois en faveur de la population.

C’est dans cette perspective que le Cabinet Wise House Management international a entrepris

l’organisation du tout premier « Forum Economique Italie-Cameroun sur la Coopération

Décentralisée pour le Développement Local » (FECDEL 2022).

Le thème central est : « Coopération Décentralisée Italie-Cameroun, pour la

territorialisation de la croissance économique à l’ère post-Covid 19 ».





2. QUI SOMMES - NOUS ?



Le cabinet Wise House Management International, organisateur, est une entreprise

de droit camerounais, enregistrée au Registre de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) sous

le numéro : RC/YAO/2017/A/2023 du 31/03/2017. Elle est spécialisée dans l’expertise et le

conseil en management et l’intermédiation en affaires, basée à Yaoundé au Cameroun.

L’expertise du cabinet Wise House Management international se situe dans trois principaux

segments d’activités :

- Le mangement des projets : évaluation, conception ou montage, suivi, intermédiation

en investissements et pour la recherche des fonds et des partenariats

bénéfiques ;

- Le management des organisations : création et implantation des entreprises au

Cameroun, domiciliation des entreprises étrangères, stratégie des organisations,

communication d’entreprise, audit et contrôle de gestion, études de marchés et

stratégie de lancement de nouveaux produits, management du changement, conseils

en droit des entreprises selon le droit OHADA ;

- Affaires et lobbying : Mobilité internationale des investisseurs et des hommes

d’affaires, mise en relation ou en partenariat d’affaires, facilités en affaires publiques

et locales, communication stratégique en affaires, promotion internationale des

affaires et des projets, représentation locale et nationale des entreprises, suivi des

affaires locales et conseils.

Nos centres d’intérêt sont : le développement local à travers la promotion internationale des

initiatives locales et le développement du marché des PME/PMI pour la croissance des

économies locales.

Notre vision : Jouer un rôle de facilitateur, d’appui et d’accompagnement aux entreprises,

aux investisseurs privés et aux CTD, par notre implication à la promotion du

développement économique local.

Notre mission : Mettre en œuvre le partenariat public-privé (PPP) national et international

en vue de produire les biens et services et assurer la croissance des l’économies locales.

Nos valeurs : Nous observons plusieurs valeurs dans notre travail à savoir : l’accessibilité,

la reddition des comptes, la coopération, l’intégrité, l’innovation, la fierté et le respect.

Nos références : Nous avons plusieurs références qui confortent notre expertise au

Cameroun ; nous avons également accompagné plusieurs entreprises italiennes dans leurs

activités au Cameroun.



3. OBJECTIF GENERAL

Faciliter la rencontre entre les différents participants, les relations d’amitié pouvant aboutir

aux jumelages bénéfiques entre les communes italiennes et camerounaises participantes, les

échanges d’expériences et le transfert de compétences, en vue de promouvoir la solidarité

entre les participants, et faciliter à moyen et à long terme la mobilisation des ressources pour

réaliser les projets à fort impact socio-économiques au niveau local.

4. OBJECTIFS SPECIFIQUES

Il s’agira, au cours de ces assises réunissant les communes italiennes et camerounaises et les

investisseurs privés invités, de :

- Promouvoir les projets et les potentialités économiques et culturelles des collectivités

territoriales décentralisées camerounaises auprès des communes et des investisseurs

privés italiens, dans la perspective de partenariats bénéfiques pour mobiliser les

ressources nécessaires en faveur des initiatives locales ;

- Créer des contacts bénéfiques entre les participants ;

- Faciliter les relations d’amitié entre les CTD camerounaises et les communes italiennes

dans la perspective de jumelages en vue de créer des synergies bénéfiques en faveur

des initiatives économique, sociales, et culturelles au niveau local pouvant booster le

développement local pour garantir l’épanouissement des populations ;

- Promouvoir le partenariat public-privé (PPP) entre les CTD camerounaises et les

investisseurs privés italiens qui désirent investir au Cameroun ;

- Promouvoir la solidarité et l’interculturalité entre les populations locales des deux

pays amis ;

- Faciliter la création d'un réseau de bonnes affaires entre les entrepreneurs privés et les

collectivités territoriales des deux pays amis.



5. DATE ET LIEU

Septembre 2022 à Milan. (Jours à préciser)



6. INTERETS DU FECDEL 2022

- La mobilité internationale comme une occasion d’ouverture, de rencontres bénéfiques,

d’apprentissage, de découverte et d’inspiration pour les initiatives locales innovantes ;

- Occasion d'initier les partenariats bénéfiques et de faciliter la mobilisation des ressources

nécessaires en vue de réaliser des projets structurants au niveau local et de booster la

croissance économique locale ;

- Occasion d’accroître ses connaissances et son savoir-faire grâce aux échanges d’expériences ;



- Occasion d’échanger avec les experts, les professionnels pratiquants et les administrations

publiques et privées sur la coopération décentralisée internationale et le partenariat publicprivé international pour réaliser les initiatives locales à fort impact socio-économique ;

- Occasion de réseauter avec les investisseurs privés, les communes et administrations

publiques du Camerounais et Italiens ;

- Occasion d’établir les relations amicales pouvant aboutir aux jumelages bénéfiques entre les

collectivités territoriales des deux pays.



7. SECTEURS D’ACTIVITES CONCERNÉS

- Textile et habillement ;

- Énergies renouvelables ;

- Mines ;

- Machinerie agricole ;

- Industrie alimentaire ;

- Agriculture et élevage ;

- Eau potable ;

- Commerce général (import-export) ;

- Formation et éducation ;

- BTP ;

- Collecte et transformation des déchets urbains.



8. PUBLIC CIBLE

Les communes italiennes, les CTD camerounaises, les entrepreneurs privés italiens et

camerounais, les investisseurs privés italiens et de la diaspora camerounaise, les bailleurs de

fonds, les associations et les ONG, les administrations publiques et privées concernées, les

instituts de recherche et de formation.

9. PRINCIPAUX SEGMENTS DU FECDEL 2022

- Une séance d’ouverture officielle ;

- Un ou deux invités de marque ;

- Une séance plénière dédiée au thème central ;

- Des workshops parallèles ;

- Rencontres B2B ;

- Visite d'entreprises

- Communications thématiques.



10. PRE-PROGRAMME ET DEROULEMENT

DES ACTIVITES



JOUR 1

8.30 séance d’ouverture officielle

9.00 : Leçon inaugurale "Le programme italien de Coopération décentralisée"

9.30 : PAUSE CAFE

10.00 : séance plénière dédiée au thème central

12.00 : PAUSE DEJEUNER

14.00 : Visite de sites

17.30 : RETOUR A L'HOTEL

20.00 : DINER



JOUR 2

8.30 : Workshops parallèles

10.30 : PAUSE CAFE

11.00 : suite et fin des workshops

12.00 : PAUSE DEJEUNER

14.00 : Visite d’entreprises

17.30 : Retour à l’hôtel

20.00 : DINER D’AFFAIRES



JOUR 3

8.30 : Communication Thématique : les opportunités d’investissement au Cameroun

9.30 : Rencontres B2B

10.30 : PAUSE CAFE

11.00 : Rencontres B2B

12.00 : PAUSE DEJEUNER

15.00 : Rencontres B2B

17.00 : visite d’entreprise et de sites

20.00 : Diner d’affaires



Jour 4 :

9.30 : Rencontres B2B

15.00 : Conférence de clôture du forum.

20.00 : Diner



Jour 5 :

Départ des délégations.

11. MODALITE D’ORGANISATION

Le FECDEL sera organisé en mode présentiel.

Les projets portés par les participants et leurs présentations seront disponibles sur notre site internet

dédié au forum et communiqués aux différents participants au moins deux mois en avance afin

d’enregistrer les intérêts, les suggestions et les demandes en vue de mieux optimiser les rencontres

B2B.



12. INSCRIPTION AU FECDEL 2022

Pour participer au FECDEL 2022, il faut s’inscrire d’avance par les deux moyens ci-après :

1. Télécharger la fiche d’inscription sur notre site www.fecdel-coddel.com et après l’avoir

rempli, nous la transmettre par mail ;

2. Ou en nous envoyant simplement votre demande d’inscription par mail.



NOUS CONTACTER :

CAMEROUN : Tel : (+237) 677 171 382 / 694 231 976

+33 7 83 49 65 83 / +39 320 262 7114

E-mail : cabinetwisehouse@gmail.com