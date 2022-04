MAROC :: CREATION D'UNE CHAIRE DES LETTRES AFRICAINES A RABAT :: MOROCCO

Le projet a été annoncé le week-end dernier, à l’issue de deux jours de réflexion à l’Académie Royale du Maroc(ARM).

Création d’une Chaire des lettres africaines à Rabat.

« Il y’ en a qui écrivent l’Histoire avec des gommages, et d’autres avec des visages. », disait le président camerounais Ahmadou Ahidjo, qui était très attaché à la promotion de la culture. Il serait certainement fier de ce qui vient d’être lancé à Rabat, lui qui a quitté ce monde le 30 novembre 1989. Déjà siège de manifestations culturelles d’importance, Rabat, la capitale du Royaume du Maroc s’enracine un peu plus jour après jour comme pôle africain des arts et lettres.

En quelques mois, l’Académie Royale du Maroc a abrité en novembre dernier le lancement officiel des éditions Sembura avec la présentation de l’ouvrage collectif « Qu’est-ce que l’Afrique », sous la codirection de Rabiaa Marhouch, universitaire marocaine, éditrice et auteure, et de l’écrivain à succès des éditions Gallimard et universitaire camerounais, Eugène Ebodé, ainsi qu’un cycle de séminaires et colloques internationaux notamment sur « l’écriture de la marge » en hommage à Mohamed Leftah, les16 , 17 et 18 février derniers, ou encore celui sur « la représentation en langues, littératures et arts », les 30 et 31 mars, sans oublier l’appel à contribution pour l’ouvrage collectif sur « les institutions en Afrique », ou encore sur le rôle de Rabat dans la promotion de la culture en Afrique…

Ecrivains et universitaires de renom

La création d’une prestigieuse Chaire consacrée à l’enseignement, à la promotion et l’exposition des lettres africaines et des arts du berceau de l’humanité, apparaît comme la matérialisation d’une volonté politique assumée par les Marocains et le milieu universitaire international, Rabat se positionnant déjà comme capitale culturelle de l’Afrique en 2022, en même temps qu’une ville symbole de la renaissance et de la refondation des dynamiques panafricaines.

C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la réunion, le week-end passé, du Secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, le professeur Abdeljalil Lahjomri, entouré d’écrivains de renom : Eugène Ebodé (écrivain et universitaire camerounais), Jean-Noël Pancrazi (écrivain, juré Renaudot), Éric-Joël Bekalé (ambassadeur chargé de la culture à la présidence du Gabon), James Cohen (professeur des universités à La Sorbonne), Lopito (écrivain et universitaire angolais), Mathurin Ovono (universitaire équato-guinéen), Abderrahman Tenkoul (doyen de la faculté de Fès), Prosper Abega (Juriste, musicien et universitaire camerounais), Karen Ferreira-Mayers (universitaire swazilandaise), Rabiaa Marhouch (écrivain, éditrice et universitaire marocaine), Oumar Diallo (éditeur hispanophone sénégalais).

Ils ont posé les bases d’un ambitieux projet académique et artistique, en présence de jeunes chercheurs des universités marocaines représentant les doctorants qui bénéficieront des enseignements de cette chaire à l’ARM : Cherjaoui Jalila (docteure en sciences économiques et gestion), Pierre Adimi (docteur en sciences juridiques), Saloua Soumati (doctorante en droit publique et sciences politiques), Noura El Fassi El Halfaoui (doctorante en Lettres et sciences humaines). Si comme le dit le penseur, la culture au même titre que l’éducation, c’est ce qui reste quand on a tout oublié, alors nous pouvons saluer la création de cette Chaire qui fera non seulement de la capitale du Maroc, mais de l’Afrique entière, une terre mémorielle pour l’écriture et les belles lettres, elle qui a jusqu’ici été davantage vue comme région de l’oralité.