CAMEROUN :: DONNEES INFORMATIQUES: LA MINPOSTEL CELEBRE LA JOURNEE MONDIALE DANS UNE ECOLE :: CAMEROON

C’est au groupe scolaire Iponi à Yaoundé, que la ministre des Postes et Télécommunications (Minpostel), Minette Libong Li Likeng, a présidé, hier 31 mars, la cérémonie marquant les 14 ans de la journée dédiée à la sauvegarde des données informatiques.

En présence des autorités administratives, communales et des responsables de cet établissement scolaire, Minette Libong Li Likeng a précisé l’importance et le contexte de cette célébration. La journée a été instituée dans le domaine des TIC, pour rappeler au public l’importance des sauvegardes des données informatiques, et les risques encourus par les utilisateurs, en stockant les données sur un seul appareil ». La Minpostel précise que « même dématérialisées, les données informatiques sont précieuses et ont besoin d'être sauvegardées ».

Pour mieux cerner le contexte où le monde devient de plus en plus digital, elle rappelle que nos vies sont intrinsèquement liées à la technologie, chacun accumule une foule de données à travers tous les appareils utilisés, qu’il est impératif d’effectuer des sauvegardes régulièrement et d’adopter quelques réflexes pour se prémunir des mauvaises surprises liées à la perte de nos données ou encore à une usurpation par un tiers. « Prévoir des sauvegardes devient désormais une action vitale », conclut-elle.

Groupe scolaire Iponi

La Minpostel est descendue au niveau du sol. Objectif avoué : mener une causerie éducative sur la question avec les élèves du groupe scolaire Iponi du quartier Mendong, dans l’arrondissement de Yaoundé 6, département du Mfoundi, région du Centre. Pour la ministre, ce programme s’inscrit dans la continuité de la campagne nationale pour la promotion de la culture de la cybersécurité et sensibilisation à l’utilisation responsable des réseaux sociaux, engagée son département ministériel et « sur Très Hautes Prescriptions du Chef de l’Etat, S.E Paul Biya ».

Face aux enfants, Minette Libong Li Likeng a présenté les biens fondés du web et des réseaux sociaux, notamment suivre des cours en ligne, apprendre ses leçons et acquérir une bonne culture générale. Bien plus, elle indique qu’internet permet de connaitre ce qui se passe dans le monde sans voyager. Elle leur a cependant exhorter de respecter les règles civiques et morales.