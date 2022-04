CAMEROUN :: MAISONS INCENDIEES À BANGOULAP: ERIC NIAT EN SAPEUR-POMPIER :: CAMEROON

Là maire de la commune de Bangangté est allé aujourd’hui 31 mars pour apporter du réconfort aux familles encore en émoi.

Les familles des deux habitations situées respectivement à Bonke à Bangoulap et au bloc 2 quartier 3 à Bangangté, ont été impuissantes face à la fureur des flammes qui se sont produites dans la nuit du 29 au 30 mars 2022 et dont l'origine reste inconnue. Même la prompte intervention des riverains n'a pas été un frein à ces incendies de tout ravager. Le point positif, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée.

Informé, l'édile de Bangangté est descendu sur les lieux ce jeudi 31 mars à l'effet de constater les dégâts et d'apporter son soutien aux victimes à savoir la famille du Rév. Wuntch dit Teacher Coman et la famille Yapmi Gilbert Augustin. Y étant et après s'être enquéri de la situation, Eric Niat a, à chacune de ces étapes, rassuré les familles de l'accompagnement de la mairie et de son accompagnement personnel aux fins de la restauration de ces habitations. Il leur remettra ensuite un appui financier devant servir à gérer les premiers besoins urgents. Il va lui aussi également éteindre le feu, ce qui lui a permis d'être en conformité avec les pratiques traditionnelles locales.

Face à cet élan de cœur, les sinistrés très affectés ont dit toute leur reconnaissance à l'élu local d'abord pour sa présence jugée réconfortante, et ensuite pour sa constante sollicitude.

Notons qu'à Bonke par exemple, le maire a été accueilli par une population mobilisée pour la cause par le Conseiller municipal Arnold Le Prince Ngadjeu Fopa