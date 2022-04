CAMEROUN :: Urgent : Cabral Libiih reçu en audience par Paul Biya ce vendredi (officiel) :: CAMEROON

Cabral Libiih sera reçu en audience ce vendredi au palais présidentiel d’Etoudi par Paul Biya. Ce sera la 1ère fois que les deux hommes politiques se rencontreront.

Le premier Ministre Joseph Dion Nguté et le secrétaire général de la Présidence de la république Ferdiand Ngoh Ngoh seront également présents.

Du pouvoir législatif au pouvoir exécutif

L'avenir politique de Cabral Libii sera évidemment au menu des échanges avec celui qui l'avait battu lors des présidentielles d'octobre 2018.

Le chef de l’Etat camerounais proposerait alors au député de l’opposition de quitter l’assemblée nationale pour faire son entrée au prochain gouvernement.

Selon une source crédible, l’ancien candidat aux élections présidentielles de 2018 exigerait le poste de ministre en charge de l’enseignement secondaire.

L'enseignement dans les veines

Dans une récente interview exclusive accordée à la rédaction de Camer.be à Bruxelles (Belgique), Cabral Libii réaffirmait son soutien aux enseignants camerounais qui ont déposé la craie observant ensuite un boycott des cours depuis le 21 février dernier.

Depuis Bruxelles où il séjournait le mois dernier, le député à l'assemblée nationale avait dit comprendre les revendications du mouvement « on a trop supporté (OTS) ». Revenant sur la polémique qui a suivi son récent post sur les réseaux sociaux ; post relatif à la grève des enseignants.

Affectations disciplinaires

Celui qui est par ailleurs le fils d'un enseignant et l’époux d'une enseignante a révélé qu'au Cameroun, les zones de conflits (le septentrion et le NOSO) sont depuis peu devenues des zones d'affectation disciplinaire pour les enseignants qui osent exprimer leurs opinions. Il en veut pour preuve le sort réservé aux jeunes enseignants qui se sont engagés dans les rangs du PCRN lors des récentes élections législatives et municipales de 2020.

C'est donc dans ce contexte que Cabral Libii avait d'ailleurs promis de porter le combat des enseignants à l'hémicycle de Ngoa Ekellé dès le 11 mars 2022.

Aux côtés des enseignants depuis le début de la crise

Cabral Libiih avait ensuite fait une récente sortie sur Facebook en faveur des enseignants alors en grève. « Salut les enseignants. Votre approche atteste de votre intelligence d’action. Vous allez à l’école, vous couvrez les heures de cours par votre présence. Mais la craie est morte. Si vous aviez marché on vous aurait fouetté comme les avocats à Bamenda en 2016. Si vous aviez déserté les classes on vous aurait accusé d’absentéisme », avait-il écrit.

Cabral Libiih est le président du PCRN (Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale) depuis 2018. Il a été élu député à l'assemblée nationale lors du double scrutin municipal et législatif au Cameroun le 09 février 2020.

Pour rappel, Cabral Libiih est membre de la plate-forme dénommée l’« Union pour le changement » regroupant les partis de l’opposition à l’assemblée nationale. Il a fêté son 42ème anniversaire mardi dernier.

A l’occasion de son audience au palais présidentiel, Cabral Libii devrait partager un menu copieux. Le poisson est annoncé au menu. Il sera braisé par Brenda Biya, la fille du chef de l’Etat.

