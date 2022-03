CAMEROUN :: ENTREPRENARIAT FEMININ: UN PROGRAMME SUFAWE POUR LE DEVELOPPEMENT EN ZONE CEMAC :: CAMEROON

Le programme Stand Up for African Women Entrepreneurs SUFAWE est sorti des fonts baptismaux à Douala. Une initiative de SCB Cameroun, filiale du Groupe Attijariwafa Bank. L’objectif principale de cette initiative accompagner et structurer les projets des femmes entrepreneures.

Dans les faits, l’opportunité d’investissement au féminin SUFAWE prend sa source dans Le Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafa bank, organisateur du Forum International Afrique Développement.

Une plateforme fédérant les communautés économiques du continent. A l’occasion de son lancement, le déroulé de ce programme s’est fait en presence du ministre des finances louis Paul Motaze, le gouverneur du littoral Samuel Ivaha Diboua qu’entouraient Alexandre Beziaud, Directeur de la SCB Cameroun, Mouna Khadiri, directeur du Club Afrique Développement, Annick Mongo directrice générale de l’Agence de promotion des investissements du Congo.



Pour le groupe Groupe Attijariwafa bank, le programme vise la promotion de l’entrepreneuriat féminin sur le continent, fer de lance de la croissance et du développement dans les pays du continent, à travers notamment l’intégration dans les corridors d’affaires du réseau des banques du Groupe Attijariwafa bank présent dans 16 pays en Afrique, l’accompagnement et la structuration des projets des femmes entrepreneures et d’autres actions de soutien, et l’exploitation des outils et des services du Club Afrique Développement pour la création d’opportunités d’affaires et de valeurs ajoutées. Il va se déployer au Cameroun, Gabon, la République du Congo et le Tchad.



Dans un monde qui se veut de plus en plus « village planétaire, et ou toute barrière économique est vidée de toute substance, la femme Africaine doit plus que jamais apporter sa pierre dans l’édification de l’économie de l’universelle. Le Groupe Attijariwafa Bank mesure l’ampleur de l’enjeu et entend s’étendre. Aussi, la Compréhension du concept « Business Women » en Afrique, passe par la maitrise dese secteurs clés les statistiques à l’échelle du continent. Mais aussi la Connaissance des enjeux (sanitaire, social, climatique, économique, politique) et leurs contributions effectives au développement.

Ce qui a fait dire à Mouna Kadiri, directrice du Club Afrique développement précise « Il est question de travailler ensemble sur les enjeux et les opportunités de croissance en Afrique pour incarner l’émancipation des femmes entrepreneures et la reconnaissance formelle qui leur sont dues dans le cadre des créations des richesses des pays du continent. Il faut donc se concentrer sur l’action ».



Pour le ministre des Finances Louis Paul Motaze indique « le leadership des femmes est l’un des principaux défis de notre temps. Au Cameroun, les femmes qui représentent plus de la moitié de la population, constitue un potentiel important. Si les femmes et les hommes bénéficiaient les mêmes opportunités en termes de participation à l’économie, par le biais de l’entreprenariat dans un travail rémunéré, la production mondiale pourrait augmenter de plusieurs milliards de dollars. Les enjeux du développement de l’entreprenariat féminin sont donc clairs. Ils se résument en la préparation d’un monde plus équitable, aussi bien au plan social qu’économique afin d’assurer un développement durable pour les futures générations ».

SCB CAMEROUN

Filiale du Groupe Attijariwafa bank, SCB Cameroun emploie près de 600 Collaborateurs au service de plus de 210 000 Clients. Elle est présente dans 28 villes des 10 régions du pays avec 54 agences (dont 02 Centres d’Affaires et 02 banques privées) et 110 guichets automatiques.