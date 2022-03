CAMEROUN :: LA FONDATION PRUDENTIAL OFFRE UN CHEQUE DE 41 MILLIONS A LA FONDATION COEUR ET VIE :: CAMEROON

La branche caritative du géant de l’assurance vient par ce geste apporter son aide pour la gestion de la pandémie Covid-19 de la fondation coeur et vie.

75.000 USD ,soit exactement 41.730.000 Fcfa , c’est le montant exact du chèque que vient de remettre la fondation Prudential à la fondation Coeur et vie. La salle principale de l’hôtel Best western de Douala a revêtu ses habits des grands jours au l’occasion de cette remise de chèque du groupe Prudential.

une action qui rentre dans son programme de solidarité à travers la filiale de Prudential Africa, Prudential Beneficial Insurance cameroon.

Le don du Fonds d'aide à la lutte contre le COVID-19 permettra d'apporter un soutien hospitalier et du matériel aux agents de santé de première ligne et aux centres de santé communautaires afin de faciliter une prise en charge efficace des patients atteints du COVID-19. Il permettra également d'amplifier une campagne de sensibilisation pour aider à freiner la propagation et à faire prendre conscience de l'importance de la vaccination contre le Covid-19.

La Fondation Cœur et Vie, qui a été sélectionnée pour mettre en œuvre les actions de solidarité de la Fondation Prudence Covid-19, est une organisation à but non lucratif engagée dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires en Afrique. Sa mission est de promouvoir les connaissances et les meilleures pratiques pour la détection et la gestion des maladies cardiovasculaires, s'alignant ainsi sur la mission de Prudence Foundation de promouvoir la santé et le bien-être au sein de la communauté locale.

Comme l'a déclaré M. Handsome Brain Nkwenti, PDG de Prudential Beneficial insurance Cameroon, "Cette initiative démontre une fois de plus que Prudential reste une entreprise qui aide les gens à tirer le meilleur parti de la vie. Alors que la pandémie se déroule au niveau mondial, le combat est local et sera gagné au niveau de la communauté. PRUDENTIAL BENEFICIAL INSURANCE s'engage à aider ces communautés locales à lutter efficacement contre le virus. C'est pourquoi notre compagnie, à travers sa fondation, continuera à soutenir l'Etat du Cameroun dans la promotion des mesures de barrière contre le COVID-19".

Avec une forte présence d'employés sur tout le territoire national, c'est certainement une belle façon de rendre service à la communauté. Grâce à ce don, la fondation Prudence devrait avoir un impact sur environ 3,5 millions de personnes d'ici août 2022 puisque le projet durera 4 mois.

Au fil des ans, Prudential Beneficial est resté fidèle à son slogan ''Nous aidons les gens à profiter au maximum de la vie'' en sponsorisant des activités sportives telles que : le golf, la Course de l'Espoir 2021 et 2022, le Marathon de Douala et l'AFCON 2021, pour n'en citer que quelques-unes. La santé et le bien-être sont certainement parmi ses cours prioritaires à promouvoir.

A propos de Prudential Beneficial

Prudential est un groupe mondial de services financiers qui fournit des produits et services d'assurance-vie, de retraite et de gestion d'actifs à environ 20 millions de clients en Asie et en Afrique. Prudential propose des assurances vie dans huit pays:Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Kenya, Ouganda, Zambie et Nigeria. Depuis près de dix ans, l'assureur vie propose des solutions d'assurance et de santé abordables. Aujourd'hui, il sert plus de 1,7 million de clients à travers un réseau de distribution de plus de 13 000 agents et 600 agences.

A propos de la Fondation Cœur et Vie

La Fondation Cœur et Vie est une association à but non lucratif créée en juin 2011 par le Dr Armel Florent DJOMOU NGONGANG. Elle rassemble des médecins, des experts et des passionnés des questions de santé autour d'une seule et même vision : le bien-être des personnes défavorisées.

A ce jour, elle a dispensé près d'une centaine de formations à travers le pays et une cinquantaine de campagnes de dépistage et de sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires. Sa mission est de promouvoir le partage des connaissances, des bonnes pratiques pour le dépistage et la prise en charge des maladies cardiovasculaires. Elle contribue à l'amélioration de la santé de la population et au renforcement des capacités du personnel de santé.