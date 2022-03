Hier mercredi, les valeureux et intraitables fauves, emmenés par le coach Rigobert Song et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, ont reçu un accueil convivial et très chaleureux des camerounais de la diaspora aux côtés de l’Ambassadeur André-Magnus Ekoumou.

Les Lions Indomptables au Bourget avant de s’envoler pour le Qatar

« Quand on est dos au mur, qu’on a plus d’autre choix que de gagner au risque d’être éliminé, on fait appel à un esprit guerrier, le fighting spirit, en plus de la préparation ordinaire, pour l’emporter. C’est de ça qu’il s’agit ».

La formule est devenue une marque déposée. Son auteur n’est autre que le nouveau sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song, arborant son sourire habituel.

Tirage au sort ce vendredi

Il est 17h55, ce mercredi. Le vol transportant la sélection nationale de football du Cameroun, en provenance de Casablanca, au Maroc, se pose sur le tarmac de l’aéroport du Bourget, en région parisienne, exactement en Seine-Saint-Denis. Auréolés de leur qualification, après une victoire retentissante sur les Fennecs d’Algérie(2-1), pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, les Lions Indomptables du Cameroun sont arrivés hier en fin d’après-midi à l’aéroport du Bourget, en Seine-Saint-Denis(93).

L’équipe fanion du sport roi a été accueillie au pied de la passerelle par SEM André-Magnus Ekoumou, Ambassadeur Extraordinaire Plénipotentiaire du Cameroun en France, avant de rejoindre la salle de réception de l’hôtel Campanile, où l’équipe est descendue, attendue par plusieurs dizaines de Camerounais de la diaspora. Une réception a été offerte en l’honneur de ces lions décidément indomptables, qui ont fait rugir de plaisir des millions de ressortissants du triangle national, alors qu’ils semblaient avoir hypothéqué leurs chances après la défaite concédée à Douala(0-1) face à la sélection de Djamel Belmadi.

Les Lions Indomptables vont tenter de se reposer un peu, même si la nuit sera courte, avant de s’envoler, pour le Qatar, dès ce jeudi, pour vivre en direct le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 au Qatar prévu demain vendredi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.

En attendant, un grand bravo à nos Lions Indomptables et merci pour ce beau moment d’émotion, de joie et de patriotisme.