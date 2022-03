CAMEROUN :: NOMINATION: PATRICK EECKELERS EST LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ENEO CAMEROON

L’opérateur majeur du secteur d'électricité Energy of Cameroon (Eneo) a un nouveau profil à sa direction générale. Il s’agit du Belge Patrick EECKELERS, désigné à cette fonction ce mercredi 30 mars 2022, au cours d’une réunion du conseil d’administration de la société à Yaoundé. Il remplace à ce poste le Français Eric MANSUY, dont le mandat à la tête de l’entreprise est arrivé à son terme, deux ans et demi après sa désignation en novembre 2019.

Cet ingénieur électromécanicien diplômé de l’Université de Louvain en Belgique, est crédité d’un excellent parcours dans le secteur de l’énergie où il a passé plus de 30 années de sa vie. Fort de sa riche expérience, il agissait, avant sa nomination, comme conseiller principal depuis janvier 2022 auprès d’Eneo Cameroon. Au rang de ses faits d’armes, il a notamment travaillé comme conseiller senior auprès de Asset Management Engie Gulf Region à Dubaï entre septembre et décembre 2020 ; il a été Directeur général de Fadhili Cogeneration Company en Arabie Saoudite entre mars 2017 et août 2010.

Dans un contexte où la question des délestages demeure d'actualité, le nouveau Directeur Général aura pour mission d'améliorer l'offre énergétique au Cameroun, il sera jugé sur les défis d'assainissement des finances du secteur d'électricité, la lutte contre la fraude électrique et l'intensification du réseau de distribution.