CAMEROUN :: YAOUNDE: 02 DAMES MEURENT DANS UN INCENDIE

Le quartier Elig- Effa dans le 6 ème arrondissement de la capitale politique du Cameroun, a vécu un drame aux premiers heures de la matinée de ce mardi 29 mars 2022.

Selon des sources à la mairie de de Yaoundé 6, un incendie s'est produit dans un domicile, au quartier Elig- Effa 1, derrière boulangerie. Bilan: deux morts dont OMENDÉ Oscarine , présidente de la cellule du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc), ainsi que sa nièce, 20 ans, et élève de terminale au lycée technique et commercial.

Sur les causes de l'incendie, l'on évoque une fuite de gaz ayant entraîné un incendie, et ce, en pleine cuisson. Les autorités administratives, municipales, ainsi que les forces de l'ordre, sont arrivées sur les lieux du drame, et la mairie de Yaoundé 6 a diligenté les procédures d'inhumation des deux corps, et procédé à la désinfection des lieux.