CAMEROUN :: Affaire Vamoulke: Déjà 108 renvois successifs :: CAMEROON

Au Cameroun, l'affaire Amadou Vamoulké est en train de battre le record des renvois successifs des procès. Arrêté en juillet 2016, l'ancien directeur général de la radio télévision publique camerounaise CRTV est accusé d'avoir détourné de l'argent public dans deux dossiers distincts. Il dépasse désormais les cinq ans et demi de détention « provisoire ». Avec plus d'une centaine de renvois au compteur.

Le cas de l’ancien directeur de la Crtv qui a comparu après 2065 jours de détention illégale le 22 mars dernier est devenu le symbole de la lutte pour la défense des droits des journalistes à travers le monde, mais aussi la parfaite illustration de l’absurdité d’un système judiciaire dont les décisions suscitent interrogations et incompréhensions. Amadou Vamoulké est entré dans les annales de l’histoire du Cameroun lorsque son procès a été reporté pour la 108e fois après cinq ans de détention provisoire. Un triste record dont le pensionnaire du local 184 de la prison centrale de Kondengui, à Yaoundé, se serait volontiers passé.

Une affaire qui totalise 108 renvois successifs dans un procès qui ne repose sur aucune charge crédible.

Le procès d’Amadou Vamoulké se tient en dehors de toute base légale, selon le Cercle Belgo-Africain pour la Promotion Humaine ( CEBAPH). En effet, le Code pénal camerounais prévoit un délai maximal de 18 mois pour juger un prévenu tandis que la loi portant création du TCS précise que qu’il doit statuer dans les 9 mois.

De nombreuses organisations nationales et internationales se sont également levées pour demander officiellement la libération d’Ahmadou Vamoulké, en l’occurence l’ONU (Organisation des Nations Unies), RSF (Reporters Sans Frontières), FIDH (Fédération Internationale des Droits de l’Homme), Media Defence, REDHAC (Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale), le CEBAPH (Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine) , l'UPF (Union de la Presse Francophone), CIRLAV (Comité International pour la Réhabilitation et la Libération d’Amadou Vamoulké)… .

Après 5 ans d’audiences, le procès tourne en rond et le seul témoin présenté par l’accusation, un expert-comptable, a été largement discrédité par les avocats du journaliste camerounais : absence de consultation de cabinets concurrents, facturation exorbitante, délais de réalisation record, création d’une ligne comptable fictive pour incriminer Amadou Vamoulké, mise en liquidation judiciaire de ses sociétés d’expertise comptable installées en France pour « insuffisance d’actifs ».

