Journée internationale de la femme 2022 : Les Bayam Selam étaient au rendez-vous.

Présidé par le Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Pr Catherine ABENA ONDOA, la Représentante personnelle de Mme Chantal BIYA et les autres membres du gouvernement ont assisté à toute la parade du défilé au boulevard du 20 mai à Yaoundé.

Le passage d’un très grand carré au défilé des membres de l'ASBY-Bayam Selam a émerveillé les autorités et le grand public venus vivre en direct les festivités. Les médias qui faisaient le reportage en direct ont annoncé et commenté le passage des amazones des marchés.

Au regard de l'importance des bayam Selam, mamelle nourricière du Cameroun ; ce sont ces femmes et hommes qui ravitaillent les marchés en divers vivres frais et secs. la Présidente Fondatrice de l'Association des Bayam Selam du Cameroun et de la Diaspora Mme MBALA BILOA MARIE présente dans la tribune, au passage de ses membres ont été longuement acclamés et ovationnés.

Avec plus de 3 millions de membres, l'ASBY est reconnue d’Utilité Publique par Décret Présidentiel No 2016/478 du 22/11/2016, Membre du Comité Consultatif de la Société Civile auprès d’ONU FEMMES, Membre du Comité National Femmes et Normalisation de l’Agence des Normes et de la Qualité, Membre de l’Afrique Centrale du Comité Exécutif de Suivi AFAWA-GGS BAD, Protégée à l'OAPI n°51 971 du 31 Juillet 2006.

L'ASBY compte plus de 3 millions de membres à travers le monde. Malgré certaines crises au Cameroun, les bayam Selam se battent pour approvisionner les marchés en plantains, manioc, ignames, céréales, poissons etc.

Tout est bien qui finit bien, la présidente des bayam Selam a organisé des réjouissances populaires au site de l'ASBY derrière SCDP NSAM en face du marché NSAM.