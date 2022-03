CAMEROUN :: Les lions indomptables et le cholera : la victoire ou la mort. :: CAMEROON

Le match retour comptant pour la phase éliminatoire du mondial Qatar 2022 entre les lions indomptables du Cameroun e les Fennecs d’Algérie à lieu ce jour à Blida en Algérie. Une mission kamikaze pour l’équipe de Rigobert Song Bahanag. Cependant que, sur place au Cameroun, le cholera fait des ravages.

l’épidémie de choléra est là. Déjà 65 décès enregistrés. La cote d'alertte est elle atteinte ? La réponse vient du Quotidien Echos Santé «06 régions sur 10 sont frappées par la maladie ». Et les statistiques du ministère de la Santé publique, en date du 21 au 24 mars 2022, 1847 cas et 40 décès ont été notifiés dans la région du Sud-Ouest, 493 cas notifiés, plus de 20 décès dans la région du Littoral, 81 cas notifiés et 03 décès dans la région du Centre, 08 cas notifiés et zéro décès dans l’Extrême- Nord, 10 cas notifiés et décès dans la région du Nord, et 179 cas notifiés et 02 décès dans la région du Sud. 65 décès cumulés au 20 mars 2022.

Pour La Nouvelle Expression La menace étent ses tentacules « le choléra sévit dans la prison de Douala ».

L’épidémie fait des ravages dans ce pénitencier depuis son déclenchement, presqu’à l’indifférence des pouvoirs publics « le choléra monte, l’eau manque » Le quotidien Le Jour martèle. Les habitants doivent attendre plusieurs jours ou veiller la nuit pour recueillir le précieux liquide, lorsqu’il coule des robinets.

Cependant, à Blida en Algérie,, les lions indomptables du Cameroun sont en «Mission commando » Cameroon Tribune, le journal à capitaux publics écrit que Les Lions indomptables disposent de 90 minutes ce soir à Blida pour arracher leur qualification pour la prochaine coupe du monde de football. Après la défaite (0-1) du match aller vendredi dernier à Douala, l’exploit est impératif. La Voix du Centre Sport parle de condamnation «Les Lions condamnés à l’exploit à Blida ». Battu 1-0 vendredi dernier par l’Algérie en guise de match aller des barrages au mondial, les Lions indomptables doivent impérativement gagner à Blida lors du match retour.

Pour le quotidien Le Messager il s’agit plutôt « d’une mission kamikaze ». Battus à l’aller les Lions Indomptables qui affrontent ce soir, les Fennecs dans leur forteresse imprenable de Blida, sont condamnés à arracher le visa pour Qatar 2022. Au finish, tout espoir n’est pas perdu, ils ont le « fighting spirit » dans les jambes «Les Lions peuvent-ils renverser la vapeur » Emergence estime q’ Une remontada est attendue si les Camerounais veulent se qualifier pour le prochain mondial.

Pour le 37e Anniversaire du Rdpc, le parti de la flamme reste en ordre de bataille « La section Mfoundi II réaffirme son statut de bastion imprenable ».

D’après Le Quotidien , C’est dans la liesse et l’effervescence que la section Rdpc Mfoundi II a célébré le 37e anniversaire de son parti politique à l’esplanade de la sous-préfecture de Tsinga, à Yaoundé, vendredi, 24 mars 2022. Le président de cette section,le maire Yannick Ayissi Eloundou, a procédé au partage du gâteau et a invité les militants de toutes les sections et sous-sections Rdpc Mfoundi II, a une mobilisation tous azimuts derrière le président National de ce parti politique.

On spécule aussi sur les Salaires des personnels de l’Etat : « Le budget 2022 revu à la hausse ». Le Cameroun va revoir à la hausse le budget 2022 du fait d’une augmentation imprévue des dépenses de l’Etat. L’augmentation imprévue des dépenses est liée au déblocage de plusieurs milliards Fcfa dans le cadre des revendications salariales des enseignants en grève depuis près d’un mois. rapporte Vision Economique Hebdo.