CAMEROUN :: Taekwondo : Et de 8 pour le tournoi des jeunes talents. :: CAMEROON

Le gymnase du campus 1 de l’université de Douala a accueilli la huitième édition du tournoi des jeunes talents de Taekwondo sur fond d’innovation.

Ce sont près 12 centres qui ont pris part ce samedi 26 mars 2022 à la 8è édition du tournoi des jeunes talents de Taekwondo.

Une initiative de Maître Silvère Kamgue , capitaine de l’équipe nationale de Taekwondo du Cameroun et ceinture noire 4è dan qui prend forme au fil des années.

Parti du fait d’un constat fait par le promoteur qui s’est rendu compte qu’il n’y avait pas assez d’espace d’imprégnation du Taekwondo auprès des tout-petits. C’est dans cette optique qu’il a essayé de mettre sur pied un système de compétition à travers lequel il sera possible de détecter des jeunes talents qui feront la fierté du Taekwondo camerounais.

Parvenus à la huitième édition cette année, plusieurs innovations sont à mettre à l’actif de ce concept.

« cette année comme innovation, on a trois aires de combats , d’autres parts , on a essayé de donner aux enfants une seconde chance à travers une compétition qui se déroule en deux temps : une phase éliminatoire suivie d’un challenge pour permettre à ceux qui ont perdu leurs combats pendant la phase éliminatoire d’avoir une chance de glaner une médaille » reprecise Me Silvère.

Il faut noter que Les 12 clubs présents à cette huitième édition sont essentiellement issus de la région du Littoral. Le promoteur rassure tout de même que lors des prochaines éditions on pourra retrouver des clubs venant du centre, du sud-ouest et même du nord.

C’est donc très heureux que les nombreux parents venus au gymnase du campus 1 de l’université de Douala ce samedi ont pu apprécier les prouesses de leurs tout-petits et les plus talentueux sont repartis avec des médailles. Ce qui laissera dire à Manuela de Titan Taekwondo club que « pour moi c’est important de participer à ce type de tournoi qui nous permet de nous exprimer, je suis fier de remporter cette médaille qui faut honneur à mes encadreurs et à mes parents ».