BELGIQUE :: Agression ou piège politico-judiciaire : un procès sensible annoncé à Charleroi :: BELGIUM

Après cinq années d’une longue instruction émaillée d’entraves, d’atermoiements, de démissions, de manipulations, de pressions diverses, la Chambre des Mises en Accusation de la Cour d’Appel de Mons vient finalement de renvoyé en correctionnel l’agresseur de M. André Yinda pour « coups et blessures volontaires ».

Au vu des dysfonctionnements de l’enquête, des étranges protections dont a bénéficié l’agresseur et du commanditaire politique suspecté, le procès public qui est en attente de fixation au Tribunal de Première Instance de Charleroi s’annonce comme une véritable bombe à retardement.

On se souvient que la victime, universitaire et leader associatif belge d’origine camerounaise, avait fait l’objet d’une violente agression le 18 février 2017 sur le parking de l’Hôtel Leonardo à Charleroi. C’était au moment où il se préparait à prendre la tête du mouvement citoyen « Charleroi Alternative » en vue des prochaines élections communales et provinciales.

Trois mois après son agression, la fermeture controversée des bureaux de Mobil’AID, le centre de formation qu’il avait fondé à Bruxelles et à Charleroi, avait fait écho dans l'opinion. C’est aussi lui qui avait saisi le Conseil d’État lorsqu'un magistrat avait été désigné pour enquêter sur les fraudes constatées aux dernières élections communales à Charleroi .

Dans le cadre de cette affaire d’agression, comme le soulignait la DH, la victime avait dû aller ellemême récupérer les enregistrements vidéos des faits pour les remettre à la Juge d’instruction de l’époque, Madame Martine Michel, auprès de laquelle il s’était constitué partie civile. Les enquêteurs de la police locale, pourtant avisés des faits, n’avaient pas jugé utile de les saisir. Mme Michel s’est par la suite désistée pour « raisons personnelles », sans doute pour ne pas se

compromettre dans un dossier qui commençait à sentir le souffre.

Si l’enquête a tenté de réduire l’affaire à une banale agression, la réalité du dossier donne à penser que c’est un lampiste qui est renvoyé en correctionnel et qu’il n’a pas pu agir de son propre chef. En tirant sur le fil de ce dossier, on découvre l’ampleur des ramifications d’un piège au long cours avec des relents machiavéliques qui font froid au dos.

Certes, l’essentiel des faits est sur la vidéo : en planque, l’agresseur emboite le pas de la victime à la sortie de l’hôtel, le poursuit jusqu’au parking et, bloquant sa portière coté passager, commence à l’invectiver sans raison puis lui assène un premier coup de poing hors de portée des caméras puis un second en lâchant la portière de la voiture en marche sur laquelle il s’était agrippé. Ensuite il poursuit son attaque en voyant le véhicule ralentir jusqu’au moment où il se rend compte que la portière est verrouillée. Ces éléments suffisent à tout observateur attentif pour se faire une idée claire du caractère préméditée de l’agression. Mais tout cela n’est que la partie visible de l’iceberg.

En effet, deux éléments permettent de dire que cette affaire est tout sauf banale :

1. L’agresseur qui se comporte bizarrement après son forfait : juste après avoir commis son forfait, il entreprend d’échanger des SMS avec l’ex-épouse de la victime qu’il n’est pas censé connaître en lui disant en substance : « Ton mari est fou. Il vient encore de m’agresser. Il faut qu’il prenne ses médicaments, etc. », ignorant que ses actes étaient filmés ;

2. Le dispositif de protection qui a été mis en place pour étouffer cette affaire, méthodiquement, à toutes les étapes de l’enquête. Par qui, pourquoi, comment ?

Un commanditaire politique qui avance masqué

Celui qui est soupçonné d’être le commanditaire et principal bénéficiaire de cette agression est déjà connu pour son acharnement vis-à-vis de la victime qu’il perçoit comme « gênant ». Il est suspecté d’avoir entravé le cours de la justice grâce sa position actuelle et d’avoir corrompu le principal avocat de la victime qu’il a rencontré personnellement, ce qui a eu pour effet de voir ce ténor du barreau bruxellois se retirer du dossier après avoir tenté d’enterrer la plainte qui lui avait été remise en mains propres. Le but de ses agissements était et demeure, sans doute, d’empêcher la découverte du piège préparé pour broyer judiciairement la victime et court-circuiter en même temps toute remontée des ramifications jusqu’à lui ou ses proches.

Le piège judiciaire de l’agression

Il y a en effet lieu de penser que le mobile véritable de cette agression n’était pas un quelconque règlement de compte mais bien d’alimenter un dossier d’instruction à la peine dans lequel la victime était soupçonnée d’être « gravement mentalement déséquilibré » (Pas moins !). L’agression avait donc pour but de provoquer une altercation entraînant des « coups et blessures volontaires » à imputer à la victime vu son « profil »,ses « antécédents », les « témoignages », etc., l’ensemble montée de toute pièce.

Les protections dont a bénéficié l’agresseur

Un impressionnant dispositif de protection a été mis en place pour protéger l’inculpé et minimiser une éventuelle sanction. Il est interpellant de voir comment cela a pu fonctionner à deux niveaux :

D’abord les enquêteurs qui refusent de saisir les enregistrements vidéos qui leur ont été signalés et bâclent l’enquête délibérément ; la conductrice qui revient sur son témoignage 6 mois après les faits suite à des pressions ; l’expert médical qui limite très opportunément à moins de 4 mois l’incapacité de travail d’un an pourtant reconnue par la Mutuelle de la victime pour cause de dépression posttraumatique ; le ministère public qui requiert un non-lieu malgré l’évidence et le caractère accablant des faits et s’oppose sans motif légitime à la diffusion de la vidéo des faits dans une audience à huis clos ; l’instruction qui limite ses investigations aux auditions et au travail d’enquête d’une police locale dont la hiérarchie est clairement mise en cause ; la greffière qui ne notifie pas l’arrêt de renvoi plus d’un mois après le prononcé ; etc.

Ensuite, l’agresseur lui-même qui est convaincu d’être intouchable ne produit aucun effort particulier pour assurer sa défense et ne se présente à aucune audience. Il sera entendu à la police plus d’une année plus tard pour déclarer qu’il nie les faits qui lui sont reprochés.

Le procès public attendu risque d’ouvrir une boite de pandore avec des conséquences politiques et judiciaires redoutées. C’est sans doute la raison pour laquelle d’immenses efforts sont déployés actuellement pour briser la victime dans sa détermination à obtenir justice dans ce dossier. Cela passe par des actes d’intimidation, des pressions sur le plan professionnel et personnel, diverses mesures de rétorsion et des procédures-baillons, notamment une nouvelle instruction complètement ubuesque avec, comble de la perversité, la prise à partie des enfants de la victime ;

Au-delà de l’effroi que suscite cette affaire, il s’agit d’une situation globale d’abus de pouvoir dans laquelle on tente honteusement d’instrumentaliser l’administration policière et judiciaire pour se prémunir de toute poursuite. Une seule question se pose désormais à cet égard : les « Affaires » dont on croyait Charleroi débarrassée sont-elles de retour, sous une forme plus sophistiquée et non moins perverse ? Seule l’ouverture d’un procès équitable permettra de le savoir.

Charleroi, ce 29.03.2022