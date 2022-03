RETOUR DE LA CHINE DANS LE FINANCEMENT DES PROJETS AU CAMEROUN :: CAMEROON

La Chine lève la suspension des financements des projets au Cameroun et engage des discussions avec le gouvernement camerounais à travers le MINEPAT. C’est une révélation faite par le MINEE d’une séance oratoire face aux élus.



Premier partenaire économique du Cameroun et premier créancier, en 2017 la chine finançait plus de 70% des projets d’infrastructures du pays, des projets négociés par le président Paul Biya en personne lors de son voyage de 2011 en la Chine.En quatre ans, soit de 2010 à 2015, la Chine a contribué à 67% des IDE du Cameroun.



Coup de tonner en 2018, la Chine a cessé de financer les projets au Cameroun, et tout s’est arrêté .Logements sociaux, barrages hydroélectriques, routes, extension du port de Kribi, autoroute etc… .



La Chine reprochait au Cameroun la non maturation des projets et l’incapacité de la partie camerounaise à respecter ses engagements .Les plaintes sur la non maturation des projets allaient au-delà de la Chine, la banque mondiale avait fait plusieurs sorties dénonçant l’immaturité des projets.

En visite en chine en 2018, le président Paul Biya qu’accompagnait le ministre Alamine Ousmane Mey avait fait signer un accord sur le renforcement des capacités du Cameroun dans le montage des projets.



Rappelons qu’en 2018 lorsque Ousmane Mey est arrivé au MINEPAT, en à peine trois mois son département ministériel a révélé que sur les 4547 Projets ou activités programmes de cette année 2018, l’on a noté un taux de maturité global de 55,55 %.Ce qui signifiait que près de la moitié de ces projets, plus de 45 % étaient immatures .Le premier ministre a dû signer un décret pour interdire le financement des projets immatures au Cameroun.



Le retour des financements chinois est un espoir pour l’atteinte des objectifs de la Stratégie Nationale 2030.Cinq entreprises chinoise parmi les leaders mondiaux se sont manifeste dans le développement des projets miniers du Cameroun. La relance des travaux sur Bini A Warick est imminente