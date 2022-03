SUPERGOOAL DOMINE LE SECTEUR DU PARI SPORTIF AU CAMEROUN :: CAMEROON

Il s’agit de la marque de l’entreprise Campresj sarl créée en 2013 au Cameroun. Sa devise est « avec Supergooal, pariez peu et gagnez gros » Et les parieurs s’en délectent.



Leader du pari sportif en Afrique et à travers le monde, SUPERGOOAL est la marque promue par l’entreprise citoyenne CAMPRESJ SARL créée en 2013 au Cameroun et dont la direction générale est basée à Yaoundé. Dans l’optique de divertir les masses mais aussi et surtout de garantir aux amateurs de jeux des paris responsables et sécurisés, SUPERGOOAL propose aux parieurs et au grand public des offres aussi alléchantes que diverses.



Avec les mises minimales les plus basses (à partir de 50 F CFA), et des gains s’élevant à des dizaines de millions de francs CFA, SUPERGOOAL domine depuis bientôt une décennie le secteur du pari sportif au Cameroun, à travers le pari en salle et le pari en ligne.



Conscient de ce qu’elle évolue dans un environnement où la solidarité sociale est de plus en plus indispensable, CAMPRESJ SARL, à travers la marque SUPERGOOAL, participe brillamment à toutes les actions sociales qui visent à assurer le bien-être des populations, à l’instar des dons offerts dans des orphelinats, des Hôpitaux, des Centres d’accueil d’handicapés et de personnes vulnérables pour ne citer que ceux-ci, des soutiens aux organisations sportives et culturelles. En image, il faut y voir encore dans les esprits la distribution des masques de protection aux taximen et motos-taximen à travers le triangle national. SUPERGOOAL de cette façon a donc été d’un appui incontestable dans la lutte contre la covid-19.



Présent depuis 02 ans déjà sur internet à travers les réseaux sociaux Facebook : https://www.facebook.com/campresj802/... twitter : https://twitter.com/Supergooal1 instagram : https://www.instagram.com/supergooalt... , son but est de rester le leader du pari sportif mais encore et surtout plus proche de sa clientèle au quotidien en lui faisant vivre les temps forts de son quotidien sur l’étendue du territoire, dans les villes, les salles et en entreprise.



CAMPRESJ a fait de SUPERGOOAL une marque avec laquelle tout le monde, sans distinction de race, de genre, d’ethnie gagne, d’où le slogan : « Avec SUPERGOOAL, pariez un peu et gagnez gros !

Pour plus d’informations, retrouvez nous sur le site : https://camsport.cm/