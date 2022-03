VOICI LA PROMOTION 2022:LAUREATS DU PROGRAMME THE OKWELIANS FELLOWSHIP FOR YOUNG CAMEROUNIAN LEADERS :: CAMEROON

Sous le parrainage de M. Alain MALONG, Directeur Général d’ALUCAM et de Mme Paule ASSOUMOU, Directrice Générale de l’Autorité Aéronautique (CCAA)

Le Think Do Tank The Okwelians a le plaisir de dévoiler la deuxième promotion de son programme The Okwelians Fellowship for Young Cameroonian Leaders (OFYCL), programme annuel d’excellence destiné aux jeunes camerounaises et camerounais à haut potentiel âgés de moins de 30 ans.

Ouvert du 30 novembre 2021 au 31 janvier 2022 inclus, l’appel à candidatures de cette édition a permis à plus d’une centaine environ de jeunes de manifester leur intérêt pour le programme The Okwelians Fellowship for Young Cameroonians Leaders. À l’issue d’une présélection puis de l’étude des dossiers de candidatures par un jury indépendant composé entre autres de personnalités reconnues, vingt (20) jeunes leaders issus de tous horizons et résidant dans différentes villes nationales et étrangères ont ainsi été sélectionnés.

La promotion 2022 des 20 Okwelians Fellows, parrainée par M. Alain MALONG, Directeur Général d’ALUCAM et Mme Paule ASSOUMOU, Directrice Générale de l’Autorité Aéronautique (CCAA), se compose ainsi qu’il suit :

1- AMANI GUESSING Bienvenue, Auditeur (Nord) ;

2- DJAOURO DAIROU Fadimatou, Institutrice (Nord) ;

3- DJIM-ADJIM-NGANA Karyom, Chercheur en médecine vétérinaire (Nord) ;

4- ENSAH Nadia, Journaliste (Nord-Ouest) ;

5- EPEE NGASSE Elyse Carole Florence, Entrepreneur (Littoral) ;

6- FORBI Perise Eyong Nyosai, Environnementaliste (Sud-Ouest) ;

7- ISSA Youssoufa, Modélisateur Financier (Adamaoua) ;

8- KEGNE KUETCHE Passie, Leader associatif (Ouest) ;

9- LEBOUDA Régine Gwladys, Journaliste (Centre) ;

10- MATABOUM NDJIDA Emerant, Attaché commercial (Est) ;

11- NJITCHOU NKWA Arthur César, Leader associatif (Ouest) ;

12- NSONGAN BIBOUM Frank William, Entrepreneur (Littoral) ;

13- NTAMAG BIYONG Nicolas, Juriste (Centre) ;

14- NTYENE Eva Samuel, Marketiste (Sud) ;

15- NYANGONO Ernestine Joy, Enseignante (Sud) ;

16- PAGNA Saurelle, Consultante (Diaspora) ;

17- POUGUE BIYONG Clémence, Chercheuse en économie de la santé (Diaspora) ;

18- POUORGOUNAL MADOULI Junie Adélaïde, Journaliste (Nord) ;

19- SOULEYMANOU Moussa, Leader associatif (Extrême Nord) ;

20- TATAW Ayuk Emilie Mayang, Leader associatif (Sud-Ouest).

Le programme aura lieu de mai à septembre 2022, avec notamment un bootcamp qui se tiendra au mois de mai à Garoua. Les Fellows participeront à cette occasion à divers séminaires, conférences, masterclass, ateliers sur l’éthique, la citoyenneté, l’innovation, le leadership, la géopolitique ou encore la prise de parole en public.

L’Inner Journey, une séquence consacrée à des travaux personnels de juin à août, sera ensuite constituée d’ateliers de lectures, de leadership et de travaux communautaires. Enfin, l’Insight Expedition constituera une période de découverte à travers des visites d’entreprise et des causeries avec des personnalités inspirantes. Au cours de cette aventure, les Fellows réfléchiront à leur propre rôle en tant que leaders et à ce qu’ils souhaitent apporter au Cameroun, à l’Afrique et au monde.

«Nous sommes ravis d’honorer ce rendez-vous désormais annuel et sommes résolument engagés à œuvrer pour faire de la jeunesse camerounaise un catalyseur de la transformation durable de notre pays », déclare Jessica Kontchou, Co-Directrice des Programmes Jeunesse de The Okwelians.