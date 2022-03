CAMEROUN :: Invitation spéciale aux rencontres divines de 72 heures de prières par le Pasteur Yvan CASTANOU :: CAMEROON

Inspiré de Dieu le Père, le serviteur de Dieu le Pasteur Yvan CASTANOU lance la deuxième saison de 72 heures de prières dans l'Eglise Impact Centre Chrétien à travers les campus ICC. Ce sont des moments de supplications et de prières en présentiel et en ligne sur toutes les plateformes numériques. Les chrétiens de la planète sont donc invités à se joindre à cette sainte cohorte pour intercéder et appeler le règne de Dieu à se manifester dans le monde.

Déclaration du Pasteur Yvan CASTANOU.

« Il y'a des dimensions de triomphes et de victoires qui ne se manifestent que pendant les campagnes de prières ! ».

Pour les chrétiens éloignés des campus, il faut se rendre sur la page facebook ICC, sur youtube ICC tv, sur Instagram pour participer à ces moments de bénédictions.