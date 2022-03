VISA soutient l’éducation financière au Cameroun : succès de la première édition. :: CAMEROON

Portée par le Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique et présidée par le représentant du ministre, « le coordonnateur de l’observatoire national de la jeunesse se dit satisfait car les objectifs recherchés ont été atteints » a déclaré Mveme Atangana Pierre Dominique Armand. L’enceinte de l'observatoire national de la Jeunesse de Yaoundé a servi de cadre à la tenue de la toute première édition de la Semaine Mondiale de l’Argent (SMA) ou Global Money Week (GMW) sous le thème « Construisez votre avenir, soyez intelligent avec l’argent ». Une série d'activité a été organisée sur les questions liées à l'argent et à son utilisation parcimonieuse. C’était l'occasion pour plusieurs jeunes écoliers et étudiants venus assister à ces ateliers, de bénéficier d’une formation sur le montage d'un business plan, les techniques d’épargne et découvrir comment ouvrir un compte bancaire auprès d'une institution financière.

Le partenaire du ministère de la jeunesse et de l’éducation civique VISA en collaboration avec UBA Cameroun ont tout mis en œuvre pour permettre aux jeunes et le grand public à qui cette semaine est dédiée de profiter au maximum des astuces sur l’éducation financière. Du 21 au 27 mars 2022, ces ateliers ont permis de sensibiliser des centaines de jeunes aux questions financières et une large gamme de connaissances a été acquise. Autour des jeux concours, les participants jeunes ont théoriquement reçu des compétences adéquates pour aborder désormais les problématiques financiers avec une certaine sérénité.

Déclaration de M. Ismahill DIABY, Directeur Général Afrique de l'Ouest et Centrale Visa ».

« L'engagement de VISA en faveur de l’éducation financière pour tous, partout, s'étend sur plus de deux décennies, et ce que nous avons appris au cours de notre quête, c'est que combler le fossé des connaissances ne peut être la seule responsabilité des éducateurs. Les dirigeants financiers, en tant qu'agrégateurs de connaissances de l'industrie, doivent travailler ensemble pour s'assurer que les jeunes générations acquièrent des compétences pratiques et fondamentales de gestion de l'argent ».

À propos de VISA

VISA est un leader mondial des paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. La mission est de connecter le monde via le réseau de paiement le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, permettant aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. Pour plus d’informations, www.visa.com. L'obtention de la carte VISA se fait sur souscription (formulaire/contrat) dans les points de distribution de carte avec une validité de 2 ans. En se rendant dans les banques, microfinances agréés.