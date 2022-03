CAMEROUN :: DEPLOIEMENT DE LA 5G: QUELLE SITUATION? :: CAMEROON

La 5G est un type de connexion internet qui permet de profiter d’une plus grande vitesse de connexion. Découvrez donc où en est son installation au Cameroun.

Comme dans de nombreux pays au monde, la 5G arrive au Cameroun. Cette dernière permet de profiter de bien meilleures conditions pour se connecter à internet, notamment depuis son smartphone. Découvrez donc où en est son déploiement au Cameroun et comment vous pouvez en profiter.

Les avantages de la 5G

La 5G est le nouveau réseau mobile qui remplace la 4G. Toutefois, il ne s’agit pas simplement d’une 4G aux performances améliorées, mais d’une véritable révolution au niveau de la connexion mobile. Elle permet en effet de profiter d’un débit très élevé, alors que les temps de latence sont également très fortement réduits. Tout cela permet de profiter d’une connexion extrêmement rapide et de profiter d’un confort bien supérieur lorsqu’on utilise internet . Ces améliorations ont de nombreuses applications. Vous pouvez par exemple vous en servir pour regarder une série ou un film sur un service de streaming légal, mais aussi jouer à différents jeux vidéo. Vous pouvez aussi profiter de Unibet Casino par exemple, tout en bénéficiant de meilleures conditions de jeu.

Des retards lors du déploiement de la 5G au Cameroun

Même si l’installation de la 5G est en cours au Cameroun, le début de son déploiement a pris pas mal de retard. C’est notamment en raison du temps pris par les services de régulation locaux, notamment de la part de l’Agence de Régulation des Télécommunications pour prendre une décision sur le déploiement de cette technologie. Cet accord notamment porté par MNT, le principal opérateur mobile du pays, portait sur une autorisation d’exploitation d’une durée de deux ans. L’une des principales hésitations du gouvernement portait alors sur le manque d’équité que risque de provoquer ce déploiement. En effet, alors que la 5G peut facilement être exploitée à Yaoundé et à Douala, les deux principaux marchés télécoms du pays, ce n’est pas le cas dans le reste du pays. En effet, dans de nombreuses régions du pays, les connexions ne se font que via les réseaux 2G, 3G ou 4G et un niveau de service qui n’est absolument pas au point. Cela pourrait alors créer un déséquilibre assez important dans le pays et mettre en péril le souhait d’équité très cher au Cameroun. Enfin, cela représente un investissement important, de nombreuses infrastructures n’étant pour le moment pas adaptées au déploiement de la 5G.

En conclusion

La 5G est un réseau mobile qui permet de profiter d’excellentes performances et grâce à laquelle vous pouvez bénéficier de performances bien supérieures qu’avec la 4G. C’est une technologie qui permet de bénéficier d’un débit plus rapide, mais aussi d’un temps de latence réduit. Si son déploiement a pris du retard au Cameroun, notamment à cause du délai nécessaire à l’Agence de Régulation des Télécommunications pour prendre sa décision, il est maintenant en cours et permet à des villes telles que Douala et Yaoundé, certaines régions du pays ne sont pas pour le moment concernées, ne disposant pas d’infrastructures suffisantes.