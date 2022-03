CAMEROUN :: STADE CHAMPIONNAT MTN ELITE1: PAUL BIYA DESAVOUE ETO'O, GAROUA ABRITERA DES MATCHS :: CAMEROON

<< J'ai l'honneur de vous faire connaître que, MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE instruit d'intégrer la ville de Garoua sur les sites d'accueil du Championnat MTN Elite One 2021- 2022.



À cet effet, vous voudrez bien prendre, en liaison avec la Fédération Camerounaise de Football ( FECAFOOT), toutes les dispositions utiles pour et nécessaires en vue de la programmation effective dudit Championnat, dans la ville de Garoua >>, écrit le 21 mars 2022, Ferdinand NGOH NGOH le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, au ministre des Sports et de l'Education physique, Narcisse MOUELLE KOMBI, non sans mention << urgence particulièrement signalée >>, avec copie au ministre de l'Administration territoriale et à Samuel Eto'o le président de la FECAFOOT.

L'intervention de Ferdinand NGOH NGOH fait suite à la décision du président de la FECAFOOT, de faire jouer le championnat MTN Elite One, uniquement dans des stades de quatre régions ( Centre, Littoral, Ouest et Sud-Ouest).

Une décision qui excluait alors les trois régions de la partie septentrionale du Cameroun, communément appelée Grand Nord, alors que l'une des régions de ce pays ( le Nord), a la meilleure équipe du Cameroun depuis une vingtaine d'années : Coton Sport de Garoua qui domine le championnat. Bien plus, avait-on argué, le stade Rounde Adja de Garoua est le seul comprenant un stade d'entraînement.

La décision de la FECAFOOT d'exclure Garoua des sites des matches du championnat MTN Elite One, a donné lieu à une fronde menée par le journaliste GUIBAÏ GATAMA, directeur de publication du trihebdomadaire L'Oeil du Sahel, et surtout, membre du comité exécutif de la FECAFOOT, et président de la ligue régionale de football de l'Extrême-Nord.