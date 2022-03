CAMEROUN :: ABUS DE CONFIANCE : On reparle de Yves Michel Fotso dans une affaire de faux à la CBC :: CAMEROON

La banque perturbée par les déboires judiciaires d’Yves-Michel Fotso, son ex-patron, avait entamé des discussions de prêt avec un de ses clients, la Cameroon Holding Company, pour 4,5 milliards de francs. L’argent n’aura pas quitté ses coffres et lignes de crédit mais l’ «emprunteur» se plaint d’avoir été appelé à rembourser principal et les intérêts. Le tribunal entend enfin les parties.

Actuels ou anciens employés et patrons de la Commercial Bank-Cameroun (CBC Bank), six personnes parmi lesquelles Yves-Michel Fotso, président de la banque à l’époque des faits, sont poursuivies pour abus de confiance aggravée, complicité de faux en écritures privées ou de commerce, cela en coaction pour ce qui concerne Amédée Félix Fonzing Nana, Joseph Ketchankoue, David Fouefack, André Ngandeu et Julienne Komnang. Le plaignant est l’homme d’affaires Mathurin Kamanke, administrateur de plusieurs sociétés dont une Sarl spécialisée dans le Btp, la Cameroon Holding Company (CHC).

Cette Pme aurait perdu jusque 4,7 milliards de francs du fait de trafics organisés par l’établissement financier sur un de ses comptes logés chez CBC Bank elle-même. La somme représente un crédit (et les frais subséquents) que CHC a sollicité sans l’utiliser faute d’avoir été informé de sa disponibilité. Pis, alors même que le bénéficiaire supposé s’employait encore à remplir les exigences du prêteur, le compte a été crédité et vidé régulièrement de son contenu, bien au-delà du virtuel contrat !

La question à laquelle les juges devront répondre le 6 avril prochain quand le procès reprend est donc simple : les accusés, qui plaident non coupables, sont-ils, avant tout examen substantiel, justiciables devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance du Wouri où ils ont, en partie, comparu ce mercredi 23 mars 2022 à Bonanjo, Douala ? Yves-Michel Fotso, tout comme le directeur général adjoint, André Ngandeu, ne se trouvaient pas en effet assis sur le banc des accusés dans l’affaire la semaine dernière. Au profit des accusés présents dans le prétoire, des avocats ont communément et successivement plaidé pour que le tribunal se déclare incompétent. Un préalable (exception), à l’orée de ce procès inscrit au rôle du TGI du Wouri depuis 2010, qui paralyserait la plainte.

D’après la défense, les mis en cause ne peuvent pas être classés parmi les catégories de professionnels que l’article 321 du Code pénal vise particulièrement. Il s’agit du cas où une personne faisant appel public à l’épargne abuserait de la confiance qu’elle acquiert des gens, futures victimes. Le législateur sanctionne davantage ces fraudeurs, au point de doubler les peines prévues plus haut par le règlement de répression, quand l’abus de confiance est ordinaire tel que le décrit l’article 318. Loin d’être dans ce cas, les employés poursuivis devraient être purement et simplement relaxés. «Je ne vois pas la faute qui justifierait des condamnations», a argué l’un des défenseurs du quatuor.

En fait de faute, les dires d’en face semblent être contestés par les accusés qui auront le temps, éventuellement, de répondre au fond. «Les accusés ont volé quoi à CHC ?», lance un brin trivial, l’un des chargés de défense en parlant de l’argent en cause et au cœur des débats où l’offensive faisait face à l’esquive. La réponse de M. Kamanke fuse : «Ils ont participé matériellement à l’évasion de ces fonds-là». Nuance évoquée par un avocat-défenseur : le crédit ne pouvait être considéré comme tel dès lors que les conditions du prêt n’avaient pas été réunies par le client qu’est la CHC. Il évoque l’absence d’une garantie, sans la nommer, parmi celles que, «légalement et conventionnellement», ce type de prêt imposerait.

Le plaignant ne démord pas. «J’ai discuté avec M. Ngandeu (le directeur adjoint de CBC Bank, Ndlr) qui m’a dit : écris à la COBAC (Commission bancaire de l’Afrique centrale, Ndlr) une lettre pour dire que l’argent que tu prends là, tu vas le rembourser… Je n’avais jamais vu une telle exigence en 40 ans d’activités ; mais je me suis exécuté. C’était sans savoir qu’au moment même où il demandait cela, l’argent était déjà dépensé», s’indigne M. Kamanke. Pour lui, il s’agit ni plus ni moins que d’une organisation délibérée de fraude dès lors qu’il aura découvert le problème seulement après l’arrivée d’une administration provisoire à la banque. Qui lui réclamera à l’époque le remboursement d’une première tranche du crédit, soit 800 millions de francs. Mieux encore, la banque le poursuivrait depuis lors, comme s’il avait volé lui-même mon argent, comme il le précise. Au point d’initier deux procédures : «J’ai dû payer une caution à Yaoundé, alors qu’à Douala j’étais entendu comme témoin pour la même affaire».

Il faudra donc traverser l’étape de qualification pour savoir qui est le «voleur». Pour lester sa demande, le plaignant a un compte rendu des différentes commissions rogatoires, «une cinquantaine, dont celle du président Fotso», qui ont été exigées par l’instruction. C’est ce document versé au dossier qui mettrait en cause, suivant les cahiers comptables de la CBC Bank, les personnes accusées, assure M. Kamanke. Il y serait question de donneurs d’ordres, d’exécutants, de bénéficiaires, etc. Un livre des détails et donc des responsabilités. Le cas échéant la question «qui a fait quoi ?» ne serait même pas nécessaire, laissent déjà entendre certains avocats en face, car CHC aura été payée pour le marché à l’origine du crédit querellé, à la suite d’interventions en haut lieu.

Ce que confirme en partie Mathurin Kamanke d’après qui le concours d’une autre banque a permis de réaliser les travaux de dispositifs d’entreposage commandés par la Société camerounaise des Dépôts pétroliers (SCDP). L’autorité des marchés qu’est le Premier ministre empêchant quant à elle la paralysie par une saisie des paiements que SCDP avait effectués au profit de CHC. La CBC Bank «cherchant à mettre la main» sur d’autres fonds que possédait la Pme pour se rembourser de la dette-paradoxe. Bien que sauvée par ces concours d’appuis, CHC «en est sortie» sur les rotules, «exsangue, [car] CBC a ruiné [l’]entreprise», fulmine la victime présumée.