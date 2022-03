CAMEROUN :: Découvrez le nouvel album de l'artiste gospel Dena Mwana intitulé « le Sang nous justifie » :: CAMEROON

À écouter, à liker sans modération sur YouTube https://youtu.be/M34wzA14_ls et à acheter sur ww.amazon.fr, un titre de 5minutes et 13 secondes qui peut noyer un assoiffé de Jésus dans la gloire de Dieu. Sorti des bacs il y'a tout juste 4 mois, le nouvel album de l'artiste gospel Dena Mwana fait danser et chanter les chrétiens; une grande fierté pour les amoureux de la musique chrétienne.

Intitulé « le Sang nous justifie », le message véhiculé dans ce chef-d'œuvre musical révèle aux chrétiens l'œuvre achevée de la croix : la liberté et la délivrance du péché en général.

Un extrait de l'album

« Autrefois condamné, livré à nous même

Nous étions esclave du péché, Entouré des ténèbres, privé de la gloire

Eloigné de la lumière

Mais le Christ nous a affranchit ».