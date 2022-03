FRANCE :: PREDICATION DU DIMANCHE 27 MARS 2022 PAR LE REV DR JOËL HERVE BOUDJA

Rév. Dr Joël Hervé BOUDJA

Quatrième dimanche du carême

Textes : Josué 5, 9a.10- 12 ; 2 Corinthiens 5,17-21; Luc, 15,1-3.11-32

Sœurs et frères en Christ,

des rencontres comme celles de la semaine de l’unité,

chaque année au mois de janvier,

nous permettent de nous retrouver

pour célébrer ensemble le même Seigneur.

Mais le chemin vers une pleine et vraie réconciliation

reste encore à faire…

Et s’élèvent toujours à nouveau, de part et d’autres,

Des voix qui résonnent de façon discordante

Lorsqu’il est question de réconciliation et d’unité !

Comme si elles faisaient peur,

Comme si au fond, on ne la voulait pas vraiment,

Comme si on n’avait pas compris que la diversité

Ne doit pas être un obstacle

pour entrer dans la joie du Seigneur

pour manger à la même table

et célébrer ensemble la Vie

qui triomphe de toutes les morts auxquels nous nous soumettons

ou morts relationnelles faites d’exclusion, que nous nous imposons,

croyant ainsi pouvoir mieux vivre,

vivre vraiment, sans être encombré de l’autre,

tellement différent parfois,

tellement dérangeant,

tellement à l’opposé de ce que nous croyons être !

Cela n’est rien de nouveau,

Jésus en avait déjà bien conscience,

Lorsqu’il a raconté la parabole des deux fils et de leur père !

Combien il est difficile de vivre réconcilié

Combien il est difficile de vivre l’unité !

Et Jésus en donne les raisons par son récit !

Mais il ne s’en contente pas

Il ne s’arrête pas seulement au constat

De la rupture et de ses causes,

Il nous donne aussi des pistes de réflexion

Pour aller, que ce soit dans nos relations d’Eglise,

Ou au sein de nos Eglises respectives,

Ou plus ordinairement dans nos familles,

Dans nos relations humaines,

Vers la réconciliation et l’unité.

Tout peut devenir source de conflit, de rupture, de guerre

Dès lors que manque la parole, le dialogue,

L’effort de compréhension de l’autre

L’attention à l’autre et à ses besoins ;

Dès lors que l’autre m’indiffère et que quoi qu’il fasse,

il ne trouve aucun écho,

aucune attention,

aucune parole positive de ma part,

lui manifestant l’intérêt que je lui porte

et l’importance qu’il a dans ma vie.

N’est-ce pas ce qui se passe au début de cette parabole des deux fils ?

Vous souvenez-vous de la première phrase ?

« Un homme avait deux fils »

Avait deux fils, du verbe avoir.

"comme si c’était là tout son bien…

Un bien devant lequel il est muet,

et ne sait comment être…

en relation avec ces deux fils… que néanmoins… il a.

Le plus jeune dit au père: ‹ Père, donne-moi la part de subsistance qui me revient. ›

Avant ? Rien ! Le silence.

Pas une parole avant celle-ci !

Comme si le vide relationnel était la norme ici !

Et voilà que le plus jeune parle pour dire,

pour se dire,

pour dire son besoin :

Père, donne-moi…

Donne-moi… de quoi vivre, de quoi être heureux…

donne-moi ce que je ne sais pas vouloir quand je dis vouloir ce que je veux…

Père, donne-moi la vie…

En demandant sa part d’héritage, il ne sait pas qu’en fait, il demande sa part d’être… comme s’il était au pouvoir du père de la lui donner.

Et le père leur partagea ses biens

L’impuissance de ce père à entrer en relation avec ses fils est ici manifeste : il leur répartit ses biens… comme si en terme d'amour et de vie, il ne pouvait que ce geste...

Sans élever la moindre objection : Ne peux-tu attendre que je ne sois plus ?

Sans qu’aucune question ne voient le jour :

- Pourquoi ?

- Que veux-tu faire ?

- Que se passe-t-il ?

- As-tu des projets ?

- Quels sont-ils ? Etc.





Aucun dialogue, aucune discussion

Même pas de colère,

Même pas de dispute !

Et sans même dire : au revoir,

Sans plus qu’aucune autre parole n’ait été échangée.

Il part dans le mutisme et l’exclusion.

Dans l’illusion que ce pays lointain

sera "l’Eldorado de plus de vie",

d’une vraie vie, et digne d’être vécue.



Exclu de la vie des siens croit-il,

il exclut son père et son frère de sa vie,

en s’excluant lui-même dans cet exil

qu’il choisit en partant vers un pays lointain.





Et là, au lieu de vivre, dissipe non pas tant sa fortune que son existence. Il se disperse. Il disperse son être.

Entre désir de vivre vraiment et réalité de vie,

Division, rupture, désunion au cœur de sa propre vie !

Comment vivre réconcilié avec les autres

Si déjà on n’est pas réconcilié avec soi-même ?

Jusqu’où faut-il parfois aller pour découvrir

Que l’existence ne peut être Vie

Qu’en relation parlée avec les autres,

Qu’en dialogue où chacun peut se dire en vérité,

Sans avoir à se renier,

Sans avoir à craindre la différence de l’autre,

Sans avoir à craindre le regard que l’autre pose sur soi ?

A force de vivre chacun dans son coin,

Croyant pouvoir vivre sans les autres,

On en arrive à être rattrapé par ce « sans », par ce « rien » !

A être comme ayant tout dépensé !

Est-ce étonnant alors qu’une forte famine survienne précisément à ce moment-là ?

Que le manque se fasse sentir chez soi alors que d’autres n’en sont pas touchés ?

C’est bien ce que semble confirmer la suite du texte :

il y a des gens qui ne sont pas touchés

puisqu’un habitant du pays a encore des cochons

et de quoi leur donner à manger !

On ne peut pas rester longtemps

A vivre seul dans son coin,

A ne vivre que sur ses acquis et son héritage

Fussent-il religieux !

A un moment donné, le manque se fait sentir

Le manque de l’autre

Le désir d’être en relation de partage

Le besoin de communion humaine

Crie au moins aussi fort que la disette de nourriture !

Il cherche attache avec un étranger

pour qui il n’est qu’un marginal,

un étranger sans importance.

Pas de relation là non plus !

Il l’envoie garder ses cochons : autant dire qu’il le renvoie !

Et il accepte d’être rejeté, exclus,

Lui qui au départ était acteur de l’exclusion de sa vie

de son père et de son frère,

se trouve ici exclus et rejeté par un autre !

Faut-il y avoir un phénomène de cause à effet

Que nous induirions par nos comportements et nos choix ?

Toujours est-il, qu’il ressent le besoin impératif d’être rassasié !

Rassasié de quoi ? Comblé de quoi ?

De nourriture pour le corps, certainement

Mais surtout d’affection et d’attention

pour ne plus souffrir de ce vide intérieur,

de cette rupture en soi-même

que la disette dans laquelle il se trouve,

a rendu plus criant encore.

Mais personne ne lui donnait rien !

Ne lui donnait quoi ?

A manger ?

Non

Personne ne lui donnait le sentiment d’être nourri, comblé, plein.

Personne ne lui donnait ce sentiment de plénitude dont il avait désespérément besoin.

Personne ne lui donnait le sentiment de faire partie et de la vie, et de la communauté humaine.

Personne ne lui donnait, et même les cochons étaient mieux lotis que lui puisqu’ils étaient nourris eux, au moins…

Personne ne l’aimait !

Exilé bien avant son exil volontaire

par ses sentiments de non appartenance, de non intégration,

il avait pris de force ce qui devait combler croyait-il,

son manque profond, son vide affectif et spirituel,

mais sa situation ne fait qu’empirer,

et acculé par des conditions de vie devenues extrêmement précaires,

il ne peut plus reculer devant ce qui commence à se faire jour en lui-même. Il prend alors conscience de ses pensées profondes :



17. il se dit: tant de salariés de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris de faim ici.

Qu’en sait-il ? La famine aurait pu tout aussi bien sévir dans le pays du père, et ainsi léser également ses salariés.

Mais aspect positif : pour la première fois,

il exprime en filigrane, son sentiment d’exclusion

comme s’il commençait à se rendre compte

qu’il s’est mis de lui-même dans cette situation.

Et alors qu’il aurait pu continuer de céder

au besoin réactif d’exclure les autres,

et s’enfermer dans le ressentiment et la jalousie

il fait un retour (cf. Mat.3:2), et ce faisant :

un pas vers l’inclusion et la réconciliation

avec sa propre histoire et avec les autres !

Il fait le choix de se lever, de sortir du déni

D’aller vers les autres, d’avancer vers un avenir autre

De parler, de se dévoiler, de s’avancer en première personne

Se lever, marcher, parler : sortir de ses « morts »

Aller dans le sens d’une confiance à venir, à construire

Poser les bases de cette construction !

Il rassemble ses forces,

se réconcilie avec sa propre histoire,

prend conscience de sa dignité d’homme debout

capable d’un « je » en face d’un « tu »

Chaque fois qu’un être humain sur cette terre,

se lève, se met en marche

et puis parle en « je », à la première personne,

la vie triomphe sur la mort.

Et la première chose à laquelle il pense,

C’est de faire pénitence.

Or le père n’avait fait aucun reproche,

ni désapprouvé son départ,

ni même demandé d’explications !

D’où vient ce sentiment d’avoir fauté ?

En fait, le sentiment d’exclusion induit toujours un sentiment de culpabilité : si je suis exclu, c’est que j’ai dû faire quelque chose de mal, ou que je suis nul.

Et ce sentiment et souvent entretenu par ceux qui nous excluent !

Au point que parfois, celui qui est exclu

en vient à se sentir indigne d’être, d’exister, d’être fils !

Se sent coupable d’être et n’attend qu’une chose :

« fais-moi comme un des salariés », comme un des tiens

Fournis-moi la preuve de mon existence et de ma place à tes côtés !

Nous connaissons la réaction du Père :

Au moment où il le voit, encore loin, il est pris aux entrailles et court se jeter à son cou !

Et il dit : Il était perdu, et non pas je l’ai perdu ; ni même : il s’est perdu. Comme si cela n’était la faute de personne !

Il était perdu… Comme si il n’y avait là pas de faute à proprement parler, mais quelque chose d’inhérent à la vie.





Pas de demande de confession des péchés,

Pas d’absolution en bonne et due forme

Mais place à la vie, place à l’amour

Place aux gestes qui parlent plus fort que les mots

Place à l’autre, au fils…

A qui sa dignité de fils est confirmée

Par le vêtement symbole de respect de soi et de dignité

Par l’anneau symbole d’autorité et d’identité

Par les sandales, symboles de liberté

Tout y est.

Ne lui reste plus qu’à faire les gestes d’appropriation…

Nouvelle naissance à soi-même pour ce fils

Mais avant tout,

Le père en cet homme a pris, repris vie !

La réconciliation n’est jamais à sens unique

Elle révèle à chacun son identité, sa vocation et sa place !

Il n’y en a pas un inférieur à l’autre

Les deux sont sur un pied d’égalité

Les deux ont à renaitre à une autre réalité,

A une nouvelle relation

Et cela passe par la compassion (pris aux entrailles)

La compassion qui donne à comprendre

que ne pas exclure l’autre

Permet de ne pas rester exclu soi-même !

Permet de comprendre qu’il est vital d’entrer en relation,

même conflictuelle, même bancale,

plutôt que de n’en avoir aucune.

Mais qu’en est-il du fils aîné ?

Il semble trainer volontairement les pieds pour rentrer

Il perçoit les signes extérieurs d’une effervescence inhabituelle, et son premier réflexe est de s’arrêter…

Il agit comme une personne en proie à un sentiment de méfiance

A la place de se dépêcher pour voir par lui-même ce dont il est question, il appelle un jeune serviteur… Comme si spontanément il fuyait tout ce qui s’apparente à des réjouissances...

C’est l’acte d’un fils qui n’est pas proche de son père, ou qui ne considère pas son père proche de lui ; et en ce sens, c’est l’acte de quelqu’un qui souffre aussi d’un sentiment d’exclusion.

Sentiment d’exclusion qui ne peut être encore que renforcé

par le fait même qu’on ne tuait le veau gras qu’en cas d’événement très exceptionnel !

Et lui, l’aîné n’avait pas été consulté pour une décision si importante, personne n’avait ni même attendu son retour

Alors qu’il est pourtant l’héritier des biens de la ferme ?

Comment le père qui n’en a que l’usufruit peut-il lui faire cela ?

Le sentiment d’injustice qui a certainement été le sien à ce moment-là a dû être terrible. Le chagrin aussi. Tout ce temps passé à n’avoir fait que travailler pour mériter l’estime, l’amour du père et voir tous ses efforts anéantis en cette seule minute !

Autant que le cadet, l’aîné se sent à son tour exclus ; a le sentiment de ne rien valoir, de ne pas être aimé, et d’être exclus de la vraie vie !

« A moi tu n’as jamais donné ! »

Tu ne m’as jamais inclus dans ta vie !

Tu ne m’as jamais considéré comme un fils !

Tu ne m’as jamais relevé de cette position d’esclave qui sert son maître !

La souffrance des deux frères est la même, même si chacun l’exprime autrement, même si chacun l’ignore !

Mais parce que chacun a osé exprimer sa souffrance et parce que le père a su le voir et l’entendre, le chemin de la réconciliation peut se tracer pour les trois.

Alors qu’au départ le père semblait indifférent aux besoins de ses fils, incapable de les percevoir, voilà que maintenant son amour et sa compassion de père, ému aux entrailles pour le cadet, s’exprime aussi pour l’aîné qu’il interpelle par ce mot chargé d’un poids de tendresse infinie « Mon enfant ! »

Premier pas vers la réconciliation , accepter de voir et d’entendre la souffrance d’être de l’autre, même si elle s’exprime souvent de manière maladroite par une quête de l’avoir alors qu’elle est quête d’être.

Le deuxième pas vers la réconciliation consiste pour le père à exprimer des sentiments d’accueil et d’attention, de compassion et d’amour, d’inclusion et d’appartenance.

Et le troisième pas vers la réconciliation, consiste, pour le père, à rejoindre l’autre là où il se trouve : dehors, hors de toute relation, hors de toute paix !

Le père le rejoint au sein même de sa souffrance, et il le supplie, il l’invite, il l’appelle auprès de lui

Il n’est plus le père inatteignable, intouchable, mais celui qui se laisse toucher par la détresse et le mal-être, le mal de vivre de ses fils et leur démontre combien il désire leur présence.

Le quatrième pas vers la réconciliation, consiste à rechercher le dialogue avec l’autre, quel qu’en soit le prix ; dialogue, geste qui dit à l’autre toute son importance : En disant qu’il ne garde rien pour lui tout seul, il libère la relation de l’ordre de l’avoir qui sépare toujours. En lui disant « tu es toujours avec moi » le père introduit l’aîné dans l’ordre de l’être qui réunit et lui signifie qui il est.

***

La réconciliation a besoin de gestes et de paroles qui disent l’importance et le caractère unique de chacun : Geste pour le cadet, parole pour l’aîné, gestes ou paroles qui ensemencent une même assurance : je suis premier dans le cœur du père ! Il n’y en a pas un qui vaut plus que l’autre, qui serait plus légitime que l’autre. Chacun est premier dans le cœur du Père. Chacun est aimé !

Primauté que chacun des deux fils est en droit de croire, puisque le père, pour le cadet avait couru au-devant lui comme si lui seul comptait, et enfin pour l’aîné, est sorti lui-même de la maison pour aller au-devant de lui, laissant cadet, fête et convives, comme si seul l’aîné comptait.

Puissions-nous en tant qu’Eglise, en tant que croyant nous souvenir que nous sommes chacune et chacun premier dans le cœur du Père !

Aucun n’est plus premier qu’un autre !

Tous sont invités à entrer dans l’ordre de l’être

avec ce Père dont le nom est « YHWH »

celui qui EST, qui ETAIT, et qui SERA…

pour que nous puissions vraiment être,

être qui nous sommes,

enfants bien-aimés du père. Amen